российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре

российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает оперативное командование "Север", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение суток насчитано три обстрела (всего 30 взрывов) из различных видов вооружения.

В частности, россияне из ствольной артиллерии обстреляли Николаевку Семеновской общины Черниговской области. А в Шосткинском районе Сумской области обстреляны село Середина-Буда, где зафиксировано 16 прилетов, вероятно АГС, и поврежден частный дом. Также в селе Сорокино Шосткинского района зафиксировано 5 попаданий, вероятно из миномета 120 мм.

Уточняется, что информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

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