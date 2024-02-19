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российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре

российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:07  •  10982 просмотра

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российские войска продолжили обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов. На Сумщине повредили частный дом, к счастью, о жертвах не сообщается.

российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает оперативное командование "Север", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение суток насчитано три обстрела (всего 30 взрывов) из различных видов вооружения.

В частности, россияне из ствольной артиллерии обстреляли Николаевку Семеновской общины Черниговской области. А в Шосткинском районе Сумской области обстреляны село Середина-Буда, где зафиксировано 16 прилетов, вероятно АГС, и поврежден частный дом. Также в селе Сорокино Шосткинского района зафиксировано 5 попаданий, вероятно из миномета 120 мм.

Уточняется, что информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

Враг атаковал FPV-дронами и обстрелял из артиллерии две громады Николаевщины19 февраля 2024, 07:14 • 36410 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
krasnodonКраснодон
shostkaШостка
chernigovЧернигов
sumyСумы
російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з артилерії та мінометів, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі
russian troops continue shelling the border areas with artillery and mortars, causing damage to civilian infrastructure
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российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре

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