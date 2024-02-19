Враг атаковал FPV-дронами и обстрелял из артиллерии две громады Николаевщины

Армия рф в воскресенье, 18 февраля, атаковала Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. Оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии и ударяли FPV-дронами. Обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 18 февраля, в 09:02, 20:20 и 20:59 враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Куцурубской громады.

Также в 10:03 и 13:05 враг направил FPV-дроны по акватории Очаковской и Куцурубской громад. Кроме того, в 12:56 акватория Очаковской громады подверглась артиллерийскому обстрелу.

Кроме того, 18 февраля в 11:44 вражеские обстрелы фиксировались по Очакову Очаковской громады.

Во всех случаях обошлось без пострадавших, указал Ким.

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