Ворог атакував FPV-дронами та обстріляв з артилерії дві громади Миколаївщини
Київ • УНН
Російська армія атакувала дві громади в Миколаївській області за допомогою артилерії та безпілотників 18 лютого, обстрілявши населені пункти, але обійшлося без жертв.
Армія рф у неділю, 18 лютого, атакувала Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Окупанти обстріляли населенні пункти з артилерії та вдаряли FPV-дронами. Обійшлось без постраждалих. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Віталій Ким, пише УНН.
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Зі слів Кіма, учора, 18 лютого, о 09:02, 20:20 та 20:59 ворог обстрілював з артилерії населені пункти Куцурубської громади.
Також о 10:03 та 13:05 ворог спрямував FPV-дрони по акваторії Очаківської та Куцурубської громад. Крім того, о 12:56 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу.
Крім того, 18 лютого об 11:44 ворожі обстріли фіксувалися по Очакову Очаківської громади.
У всіх випадках обійшлось без постраждалих, вказав Кім.
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