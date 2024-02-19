Окупанти вдарили понад 400 разів по Запорізькій області, атакували 144 дронами: є руйнування
Київ • УНН
За минулу добу російські війська завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, в тому числі 144 удари з безпілотників, пошкодивши житлові будинки.
Запорізька область за минулу добу зазнала 402 ударів російських військ, зокрема, 144 дронових атак, є руйнування, повідомили у понеділок у Запорізькій ОВА, пише УНН.
"Минулої доби окупанти завдали 402 удари по 12 містах та селах", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.
Як зазначається, військовослужбовці рф здійснили 15 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Степового, 144 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Левадному та Новоіванівці, а також вгатили 2 авіаснарядами по Малій Токмачці.
241 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню.
"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків", - вказали в ОВА.
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