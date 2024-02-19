Оккупанты ударили более 400 раз по Запорожской области, атаковали 144 дронами: есть разрушения

Запорожская область за минувшие сутки испытала 402 ударов российских войск, в частности, 144 дроновых атак, есть разрушения, сообщили в понедельник в Запорожской ОВА, пишет УНН.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 402 удара по 12 городам и селам", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Как отмечается, военнослужащие рф осуществили 15 РСЗО-обстрелов Роботино, Малой Токмачки и Степного, 144 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малиновке, Роботино, Чаривному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Левадному и Новоивановке, а также вколотили 2 авиаснарядами по Малой Токмачке.

241 артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Роботино, Малой Токмачки, Каменского и других населенных пунктов на линии огня.

"Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов", - указали в ОВА.

Армия рф за сутки обстреляла около 5 населенных пунктов Харьковщины: повреждено медучреждение и учебные заведения