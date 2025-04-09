Малая Токмачка

За сутки террористы нанесли 314 ударов по 7 населенным пунктам в Запорожской области

За минувшие сутки силы террористической страны 314 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.