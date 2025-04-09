Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 303 удара. В Запорожье в результате ракетного удара погибли 3 человека, 19 ранены, среди них 8-летняя девочка.
Оккупанты атаковали Запорожскую область 424 раза за сутки, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.
Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 366 ударов. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, но жертв среди гражданских нет.
Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 329 ударов. Пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура в регионе.
В Запорожской области двое местных мужчин погибли во время вражеского обстрела села Малая Токмачка. Из-за интенсивного артиллерийского огня тела 44-летнего и 46-летнего погибших несколько часов не могли эвакуировать.
В Запорожской области 70-летний мужчина получил ранения головы и рук во время артобстрела россиянами села Малая Токмачка. Пострадавшего, который находился в своем доме, доставили в больницу.
В результате ночных атак на Запорожье ранены 6 человек , разрушены многоэтажка и частные дома. В течение суток оккупанты совершили 345 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
В Запорожской области в результате атаки российского дрона погиб мирный житель. Мужчина находился на улице в селе Малая Токмачка, когда вражеский FPV-дрон попал в него.
Российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека, пятеро ранены, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Российские войска совершили 333 атаки на 10 населенных пунктов Запорожской области. Использовались авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждены жилые дома и инфраструктура.
За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.
Оккупанты совершили 401 атаку на 15 населенных пунктов Запорожской области. Использовано 299 БпЛА, 9 обстрелов РСЗО и 93 артобстрела, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.
Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 187 БПЛА, 15 обстрелов из РСЗО и 253 артиллерийских обстрела, вызвав разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.
Российские войска нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, ранив одного человека в Васильевском районе.
Российские войска совершили 272 атаки на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
За минувшие сутки российские войска 406 раз атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
За минувшие сутки оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области, ранив одного мирного жителя.
Оккупанты совершили 476 обстрелов 11 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 228 беспилотников, 16 ракетных обстрелов и 227 артиллерийских обстрелов, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры.
Три человека были ранены в результате 341 атаки российских войск на 11 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.
За один день российские войска совершили 282 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
Оккупанты совершили 361 обстрел Запорожской области, поразив 8 населенных пунктов авиацией, беспилотниками, РСЗО и артиллерией, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.
За минувшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, включая обстрелы с воздуха, атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетно-артиллерийские удары, в результате чего было разрушено 6 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.
За минувшие сутки вражеские войска 272 раза обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 133 беспилотника и 133 артиллерийских снаряда, что привело к 9 случаям разрушений жилых домов, но жертв среди гражданского населения нет.
За минувшие сутки оккупанты совершили 391 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 2 мирных жителей погибли и 1 получил ранения.
Две женщины получили ранения в результате российских обстрелов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, где оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам.
За сутки оккупанты 345 раз обстреляли Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 11 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
армия рф нанесла три ракетных удара по Запорожскому району; более 150 БПЛА атаковали населенные пункты в Запорожской области, в результате чего погибло 7 человек.
За минувшие сутки силы террористической страны 314 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.
За минувшие сутки вражеские войска 324 раза обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, применив 160 беспилотников и 150 артиллерийских снарядов, ранив 2 гражданских лиц и повредив жилые дома.
Оккупанты нанесли 295 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.