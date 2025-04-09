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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28570 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор нанес 303 удара по Запорожской области: есть погибшие

Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 303 удара. В Запорожье в результате ракетного удара погибли 3 человека, 19 ранены, среди них 8-летняя девочка.

Война • 22 октября, 04:06 • 21560 просмотра

Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

Оккупанты атаковали Запорожскую область 424 раза за сутки, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.

Общество • 17 октября, 04:20 • 28695 просмотра

Оккупанты нанесли 366 ударов по Запорожской области

Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 366 ударов. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, но жертв среди гражданских нет.

Война • 15 октября, 04:07 • 28921 просмотра

Войска рф нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожья: четыре человека ранены

Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 329 ударов. Пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура в регионе.

Общество • 13 октября, 04:27 • 70752 просмотра

россияне убили двух мужчин на Запорожье: тела несколько часов не могли эвакуировать из-за плотного обстрела

В Запорожской области двое местных мужчин погибли во время вражеского обстрела села Малая Токмачка. Из-за интенсивного артиллерийского огня тела 44-летнего и 46-летнего погибших несколько часов не могли эвакуировать.

Война • 5 октября, 06:56 • 22250 просмотра

Враг ударил из артиллерии по Малой Токмачке на Запорожье: ранен 70-летний мужчина

В Запорожской области 70-летний мужчина получил ранения головы и рук во время артобстрела россиянами села Малая Токмачка. Пострадавшего, который находился в своем доме, доставили в больницу.

Война • 1 октября, 13:59 • 18829 просмотра

россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов: 6 раненых

В результате ночных атак на Запорожье ранены 6 человек , разрушены многоэтажка и частные дома. В течение суток оккупанты совершили 345 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Война • 29 сентября, 06:11 • 19448 просмотра

россияне охотятся на гражданских: в Малой Токмачке из-за атаки рф погиб мужчина

В Запорожской области в результате атаки российского дрона погиб мирный житель. Мужчина находился на улице в селе Малая Токмачка, когда вражеский FPV-дрон попал в него.

Общество • 24 сентября, 16:16 • 19331 просмотра

Два человека погибли, пятеро ранены в результате обстрелов Запорожского района

Российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека, пятеро ранены, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Общество • 18 сентября, 04:16 • 37773 просмотра

Оккупанты 333 раза обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

Российские войска совершили 333 атаки на 10 населенных пунктов Запорожской области. Использовались авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 19 августа, 06:20 • 46574 просмотра

На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.

Война • 17 августа, 08:04 • 41931 просмотра

рф за сутки атаковала Запорожскую область почти 300 беспилотниками

Оккупанты совершили 401 атаку на 15 населенных пунктов Запорожской области. Использовано 299 БпЛА, 9 обстрелов РСЗО и 93 артобстрела, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.

Война • 17 августа, 06:33 • 32865 просмотра

Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 187 БПЛА, 15 обстрелов из РСЗО и 253 артиллерийских обстрела, вызвав разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Общество • 15 июля, 04:10 • 32504 просмотра

Оккупанты нанесли 373 удара по Запорожью, есть раненые

Российские войска нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, ранив одного человека в Васильевском районе.

Общество • 14 июля, 04:33 • 40075 просмотра

Оккупанты нанесли 272 удара по Запорожью

Российские войска совершили 272 атаки на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество • 13 июля, 04:30 • 31550 просмотра

Вражеские силы 406 раз ударили по 12 населенным пунктам в Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 406 раз атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество • 12 июля, 04:36 • 24482 просмотра

Захватчики 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мирный житель

За минувшие сутки оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области, ранив одного мирного жителя.

Общество • 11 июля, 04:20 • 24915 просмотра

Враг 476 раз обстрелял 11 населенных пунктов Запорожской области: ранен мужчина

Оккупанты совершили 476 обстрелов 11 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 228 беспилотников, 16 ракетных обстрелов и 227 артиллерийских обстрелов, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры.

Война • 10 июля, 04:10 • 19562 просмотра

Оккупанты 341 раз ударили по Запорожью, ранены три человека

Три человека были ранены в результате 341 атаки российских войск на 11 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.

Общество • 9 июля, 04:37 • 27522 просмотра

Оккупанты 282 раза ударили по Запорожской области

За один день российские войска совершили 282 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Война • 8 июля, 04:05 • 33454 просмотра

Оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты совершили 361 обстрел Запорожской области, поразив 8 населенных пунктов авиацией, беспилотниками, РСЗО и артиллерией, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Война • 7 июля, 05:40 • 32230 просмотра

За сутки войска рф 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, включая обстрелы с воздуха, атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетно-артиллерийские удары, в результате чего было разрушено 6 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.

Общество • 6 июля, 04:22 • 29841 просмотра

За сутки захватчики 272 обстреляли 10 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки вражеские войска 272 раза обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 133 беспилотника и 133 артиллерийских снаряда, что привело к 9 случаям разрушений жилых домов, но жертв среди гражданского населения нет.

Война • 5 июля, 04:11 • 20455 просмотра

Захватчики обстреляли 391 раз Запорожскую область: 2 человека погибли и 1 человек паранена

За минувшие сутки оккупанты совершили 391 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 2 мирных жителей погибли и 1 получил ранения.

Общество • 4 июля, 04:19 • 23718 просмотра

Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые

Две женщины получили ранения в результате российских обстрелов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, где оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам.

Общество • 2 июля, 04:04 • 30475 просмотра

Оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области

За сутки оккупанты 345 раз обстреляли Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 11 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.

Общество • 1 июля, 04:29 • 31338 просмотра

По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

армия рф нанесла три ракетных удара по Запорожскому району; более 150 БПЛА атаковали населенные пункты в Запорожской области, в результате чего погибло 7 человек.

Общество • 30 июня, 06:22 • 29072 просмотра

За сутки террористы нанесли 314 ударов по 7 населенным пунктам в Запорожской области

За минувшие сутки силы террористической страны 314 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Общество • 29 июня, 04:31 • 27479 просмотра

За сутки враг 324 раза обстрелял 8 населенных пунктов в Запорожской области: ранены 2 мирных жителей

За минувшие сутки вражеские войска 324 раза обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, применив 160 беспилотников и 150 артиллерийских снарядов, ранив 2 гражданских лиц и повредив жилые дома.

Общество • 28 июня, 04:15 • 27160 просмотра

Оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты нанесли 295 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война • 27 июня, 04:13 • 23918 просмотра