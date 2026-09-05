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"Ворота на Орехов" под контролем: в Силах обороны рассказали о ситуации и опровергли российские фейки

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

17-й армейский корпус опроверг заявления рф об оккупации Новоданиловки. Силы обороны за сутки 4 сентября остановили три атаки на Ореховском направлении.

"Ворота на Орехов" под контролем: в Силах обороны рассказали о ситуации и опровергли российские фейки

Новоданиловка, фактически являющаяся воротами на Орехов, как и Новопавловка и Новоандреевка на Ореховском направлении на юге Украины, находится под контролем Сил обороны, несмотря на российские заявления. Об этом заявили 5 сентября в 17-м армейском корпусе, пишет УНН.

Фейки российской военной пропаганды о том, что населённый пункт Новоданиловка (фактически — ворота на Орехов) оккупирован "ещё с декабря 2025 года", — откровенная ложь. Её распространили вражеские телеграм-каналы

— говорится в заявлении 17-го армейского корпуса.

Как подчеркнули в 17-м корпусе:

Факты объективного контроля свидетельствуют об обратном: Новоданиловка, как и другие населённые пункты в Запорожской области вблизи линии фронта (Новопавловка и Новоандреевка), находятся под контролем Сил обороны Украины, в частности 65-й бригады и соседних подразделений

"Действительно, одиночные "штурмовики" противника продолжают попытки поодиночке инфильтрироваться между боевыми порядками наших подразделений, а после накопления иногда вступают в огневой контакт или снимают пропагандистскую картинку с российским флагом для ростелевидения. Но эти попытки всегда заканчиваются одинаково: бойцы 65-й бригады "Великий Луг" и соседних подразделений гарантированно выписывают им "билет к кобзону", а трёхцветные тряпки отправляются вслед за российским кораблём", — подчеркнули в 17-м корпусе.

Дополнение

На Ореховском направлении, по данным сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 4 сентября украинские защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска.

Всего на фронте 4 сентября произошло 250 боевых столкновений, большинство — на Покровском (40) и Константиновском (35) направлениях.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчёте от 4 сентября отметили, что Силы обороны за последние несколько суток продвинулись сразу в нескольких областях — в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской, одновременно сорвав ряд наступательных действий армии рф.

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Институт изучения войны
Малая Токмачка
Степногорск
Вооруженные силы Украины