"Ворота на Оріхів" під контролем: у Силах оборони розповіли про ситуацію і відкинули російські фейки

Новоданилівка, що фактично є воротами на Оріхів, як і Новопавлівка та Новоандріївка на Оріхівському напрямку на півдні України, - під контролем Сил оборони, попри російські заяви. Про це заявили 5 вересня у 17-му армійському корпусі, пише УНН.

Фейки російської військової пропаганди про те, що населений пункт Новоданилівка (фактично – ворота на Оріхів) окупований "ще з грудня 2025 року" – відверта брехня. Її поширили ворожі телеграм-канали - ідеться у заяві 17-го армійського корпусу.

Як наголосили у 17-му корпусі:

Факти об’єктивного контролю свідчать про інше: Новоданилівка, як і інші населені пункти на Запоріжжі поблизу лінії фронту (Новопавлівка та Новоандріївка), перебувають під контролем Сил оборони України і зокрема 65 бригади та суміжних підрозділів

"Дійсно, одноразові "штурмовики" противника поодинці продовжують спроби інфільтруватися між бойових порядків наших підрозділів, та після накопичення іноді вступають у вогневий контакт, або знімають пропагандистську картинку з російським прапором для ростелебачення. Але ці спроби завжди закінчуються однаково: бійці 65 бригади "Великий Луг" та сусідніх підрозділів гарантовано виписують їм "квиток до кобзона", а триколорні тряпки ідуть услід за російським кораблем", - підкреслили у 17-му корпусі.

Доповнення

На Оріхівському напрямку, за даними зведення Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 4 вересня українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська.

Загалом на фронті 4 вересня сталося 250 бойових зіткнень, більшість - на Покровському (40) та Костянтинівському (35) напрямках.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) у звіті від 4 вересня зазначили, що Сили оборони за останні кілька діб просунулися відразу у кількох областях - на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині, водночас зірвавши низку наступальних дій армії рф.