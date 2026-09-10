Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 67

У результаті атаки рф на Павлоград кількість жертв зросла до 5, а кількість постраждалих - до 67. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

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За словами Ганжи, у Павлограді російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Частина вулиці у середмісті фактично зруйнована. 90% пошкоджених об’єктів - комерційні.

На жаль, 5 людей загинули. У лікарнях зараз 67 постраждалих, серед них 8 дітей. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Поранені отримують допомогу та перебувають під наглядом лікарів - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

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У Павлограді працюють екстрені служби.

Правоохоронці фіксують пошкодження та документують черговий воєнний злочин росіян. Поліція розгорнула мобільний пункт і приймає заяви про знищене та пошкоджене майно.

Місцева влада обстежує пошкоджені об’єкти, організовує допомогу людям і підприємцям та забезпечує усім необхідним служби, які працюють на місці.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та убезпечують територію.

Усі працюють скоординовано. Завдання – максимально швидко ліквідувати наслідки атаки та надати допомогу людям. Тримаю ситуацію на контролі - резюмував Ганжа.

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