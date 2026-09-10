Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 67

$44.650.1851.990.35
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 10350 перегляди
По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт
15:21 • 12458 перегляди
Туск заявив, що спецслужби України та Польщі запобігли загрозі на одному з прикордонних переходів
13:12 • 15033 перегляди
Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компаніїPhoto
Ексклюзив
12:51 • 14812 перегляди
Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°
Ексклюзив
10 вересня, 12:21 • 12908 перегляди
Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містамиPhoto
10 вересня, 12:17 • 11741 перегляди
Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 8,1%. У НБУ назвали причини
10 вересня, 12:05 • 10659 перегляди
Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам
10 вересня, 11:21 • 12576 перегляди
Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех
Ексклюзив
10 вересня, 10:20 • 17327 перегляди
Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ
10 вересня, 10:12 • 30965 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.8м/с
59%
749мм
Популярнi новини
Біля берегів Норвегії підводні човни рф намагалися випробувати секретну зброю - Reuters10 вересня, 09:10 • 21474 перегляди
росіяни двічі атакували Дніпро: двоє загиблих і двоє пораненихPhoto10 вересня, 09:21 • 4080 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 31695 перегляди
Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"10 вересня, 11:00 • 12036 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point14:49 • 12129 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point14:49 • 12194 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 30954 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 31749 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 41655 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 54707 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Павлоград
Польща
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 37301 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 36591 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 37604 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 36137 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 35672 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136
Техніка

Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 67

Київ • УНН

 • 1344 перегляди

Російські БпЛА зруйнували частину центру Павлограда, пошкодивши переважно комерційні об’єкти. Серед 67 постраждалих — 8 дітей.

Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 67

У результаті атаки рф на Павлоград кількість жертв зросла до 5, а кількість постраждалих - до 67. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

За словами Ганжи, у Павлограді російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Частина вулиці у середмісті фактично зруйнована. 90% пошкоджених об’єктів - комерційні.

На жаль, 5 людей загинули. У лікарнях зараз  67 постраждалих, серед них 8 дітей. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Поранені отримують допомогу та перебувають під наглядом лікарів 

- повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Додамо

У Павлограді працюють екстрені служби. 

Правоохоронці фіксують пошкодження та документують черговий воєнний злочин росіян. Поліція розгорнула мобільний пункт і приймає заяви про знищене та пошкоджене майно.

Місцева влада обстежує пошкоджені об’єкти, організовує допомогу людям і підприємцям та забезпечує усім необхідним служби, які працюють на місці.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та убезпечують територію.

Усі працюють скоординовано. Завдання – максимально швидко ліквідувати наслідки атаки та надати допомогу людям. Тримаю ситуацію на контролі 

- резюмував Ганжа.

рф завдала удару по ТРЦ у середмісті Павлограда, коли на вулицях було багато людей - МВС10.09.26, 18:03 • 2002 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Павлоград