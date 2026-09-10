Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 67

В результате атаки рф на Павлоград число жертв возросло до 5, а число пострадавших — до 67. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

По словам Ганжи, в Павлограде российские БпЛА уничтожили магазины, торговые павильоны и автомобили. Часть улицы в центре города фактически разрушена. 90% поврежденных объектов — коммерческие.

К сожалению, 5 человек погибли. В больницах сейчас 67 пострадавших, среди них 8 детей. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Раненые получают помощь и находятся под наблюдением врачей — сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Добавим

В Павлограде работают экстренные службы.

Правоохранители фиксируют повреждения и документируют очередное военное преступление россиян. Полиция развернула мобильный пункт и принимает заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе.

Местные власти обследуют поврежденные объекты, организуют помощь людям и предпринимателям, а также обеспечивают всем необходимым службы, работающие на месте.

Спасатели ликвидируют последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

Все работают скоординированно. Задача — максимально быстро ликвидировать последствия атаки и оказать помощь людям. Держу ситуацию на контроле — резюмировал Ганжа.

рф нанесла удар по ТРЦ в центре Павлограда, когда на улицах было много людей — МВД