Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 67
Киев • УНН
Российские БПЛА разрушили часть центра Павлограда, повредив преимущественно коммерческие объекты. Среди 67 пострадавших — 8 детей.
В результате атаки рф на Павлоград число жертв возросло до 5, а число пострадавших — до 67. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
По словам Ганжи, в Павлограде российские БпЛА уничтожили магазины, торговые павильоны и автомобили. Часть улицы в центре города фактически разрушена. 90% поврежденных объектов — коммерческие.
К сожалению, 5 человек погибли. В больницах сейчас 67 пострадавших, среди них 8 детей. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Раненые получают помощь и находятся под наблюдением врачей
Добавим
В Павлограде работают экстренные службы.
Правоохранители фиксируют повреждения и документируют очередное военное преступление россиян. Полиция развернула мобильный пункт и принимает заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе.
Местные власти обследуют поврежденные объекты, организуют помощь людям и предпринимателям, а также обеспечивают всем необходимым службы, работающие на месте.
Спасатели ликвидируют последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.
Все работают скоординированно. Задача — максимально быстро ликвидировать последствия атаки и оказать помощь людям. Держу ситуацию на контроле
рф нанесла удар по ТРЦ в центре Павлограда, когда на улицах было много людей — МВД10.09.26, 18:03 • 2062 просмотра