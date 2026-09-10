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Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 67

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Российские БПЛА разрушили часть центра Павлограда, повредив преимущественно коммерческие объекты. Среди 67 пострадавших — 8 детей.

Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 67

В результате атаки рф на Павлоград число жертв возросло до 5, а число пострадавших — до 67. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

По словам Ганжи, в Павлограде российские БпЛА уничтожили магазины, торговые павильоны и автомобили. Часть улицы в центре города фактически разрушена. 90% поврежденных объектов — коммерческие.

К сожалению, 5 человек погибли. В больницах сейчас  67 пострадавших, среди них 8 детей. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Раненые получают помощь и находятся под наблюдением врачей 

— сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Добавим

В Павлограде работают экстренные службы. 

Правоохранители фиксируют повреждения и документируют очередное военное преступление россиян. Полиция развернула мобильный пункт и принимает заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе.

Местные власти обследуют поврежденные объекты, организуют помощь людям и предпринимателям, а также обеспечивают всем необходимым службы, работающие на месте.

Спасатели ликвидируют последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

Все работают скоординированно. Задача — максимально быстро ликвидировать последствия атаки и оказать помощь людям. Держу ситуацию на контроле 

— резюмировал Ганжа.

рф нанесла удар по ТРЦ в центре Павлограда, когда на улицах было много людей — МВД10.09.26, 18:03 • 2062 просмотра

Антонина Туманова

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