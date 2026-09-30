Экстренные отключения: в двух районах Киева остановили наземный электротранспорт, в метро «темно»

$44.860.0550.930.05
ukenru
15:43 • 5686 просмотра
Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях
15:41 • 7972 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto
15:01 • 10116 просмотра
Россия впервые применила дрон с боезарядом для уничтожения опор и мостов — «Флеш»
14:50 • 11722 просмотра
В Киеве ввели экстренные отключения света
13:31 • 17922 просмотра
В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться
12:30 • 22605 просмотра
Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ
30 сентября, 10:07 • 22791 просмотра
Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратскоеVideo
30 сентября, 08:44 • 24864 просмотра
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — ЗеленскийVideo
30 сентября, 07:45 • 21351 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 46567 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
52%
758мм
Популярные новости
После ударов рф перебои с электричеством в Киеве и пяти областях30 сентября, 07:15 • 5596 просмотра
Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai Video30 сентября, 09:17 • 26610 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 26372 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме13:07 • 22429 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 15024 просмотра
публикации
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto15:41 • 8028 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме13:07 • 22646 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 26583 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 46576 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 66392 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Петр Порошенко
Дональд Трамп
Марси Каптур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьковская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 15223 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 46383 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 51633 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 54595 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 61685 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Хранитель
Фильм

Экстренные отключения: в двух районах Киева остановили наземный электротранспорт, в метро «темно»

Киев • УНН

 • 1962 просмотра

Из-за экстренных отключений света транспорт не курсирует в Шевченковском и Голосеевском районах. Сообщения о проблемах в метро не подтверждены.

Экстренные отключения: в двух районах Киева остановили наземный электротранспорт, в метро «темно»

В Киеве из-за экстренных отключений света в двух районах временно не курсирует наземный электротранспорт. В соцсетях сообщают, что в метро тоже "темно", передает УНН.

Из-за экстренных отключений света временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы 

- говорится в сообщении КГГА.

Кроме того, временно приостановлено движение трамваев №№1, 3 и троллейбусов №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41.

Движение трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 19 организовано до Подольского депо.

В "Киевпастрансе" призвали пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов.

Добавим

В соцсетях сообщают, что в метрополитене тоже "темно" после введения экстренных отключений. О каких именно станциях идет речь — неизвестно.

Кроме того, в одном из Telegram-каналов, которые следят за отключениями, указано, что без света сейчас 30% столицы, больше всего отключений в группе 6.1. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним

В Киеве ввели экстренные отключения света, графики не действуют.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Киев