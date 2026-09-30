Экстренные отключения: в двух районах Киева остановили наземный электротранспорт, в метро «темно»
Киев • УНН
Из-за экстренных отключений света транспорт не курсирует в Шевченковском и Голосеевском районах. Сообщения о проблемах в метро не подтверждены.
В Киеве из-за экстренных отключений света в двух районах временно не курсирует наземный электротранспорт. В соцсетях сообщают, что в метро тоже "темно", передает УНН.
Из-за экстренных отключений света временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы
Кроме того, временно приостановлено движение трамваев №№1, 3 и троллейбусов №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41.
Движение трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 19 организовано до Подольского депо.
В "Киевпастрансе" призвали пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов.
Добавим
В соцсетях сообщают, что в метрополитене тоже "темно" после введения экстренных отключений. О каких именно станциях идет речь — неизвестно.
Кроме того, в одном из Telegram-каналов, которые следят за отключениями, указано, что без света сейчас 30% столицы, больше всего отключений в группе 6.1. Однако официально эта информация пока не подтверждена.
Напомним
В Киеве ввели экстренные отключения света, графики не действуют.