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Пілот Flydubai, який завдав ножового поранення своєму колезі, мав намір розбити літак - Нетаньягу

Київ • УНН

 • 2006 перегляди

На борту Flydubai пілот поранив колегу та, ймовірно, намагався збити літак. Пасажири й екіпаж зупинили його, після чого літак сів у Саудівській Аравії.

Пілот Flydubai, який завдав ножового поранення своєму колезі, мав намір розбити літак - Нетаньягу

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що наявні докази вказують на намір пілота авіакомпанії Flydubai, який завдав ножового поранення своєму колезі, спричинити катастрофу літака, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

"Сьогодні вранці стався надзвичайно серйозний інцидент у сфері безпеки", — зазначив Нетаньягу у відеозверненні зі свого офісу; це була його перша публічна реакція на вимушену посадку літака.

"Майже всі пасажири цього рейсу були ізраїльтянами", — додав він.

За словами Нетаньягу, коли літак наближався до Ізраїлю, "один із пілотів завдав ножового поранення іншому, і все вказує на те, що він намагався спричинити катастрофу літака разом із пасажирами на борту".

Він розповів, що спілкувався з одним із пасажирів-ізраїльтян: "Він повідомив мені, що літак почав різко знижуватися. Він розповів, що йому якимось чином вдалося разом із членом екіпажу прорватися до кабіни пілотів, і спільними зусиллями вони змогли зупинити пілота саме тоді, коли той намагався пошкодити системи літака".

Після цього до кабіни увійшов ще один член екіпажу, якому вдалося стабілізувати літак, зазначив Нетаньягу.

"Ми підтримуємо постійний зв’язок із відповідними органами влади, щоб гарантувати подальшу безпеку пасажирів та їхнє безпечне повернення додому", — сказав Нетаньягу, додавши, що Ізраїль також регулярно оцінює ситуацію.

За його словами, саудівська сторона наразі допитує підозрюваного.

Він повідомив, що доручив ізраїльським службам безпеки вжити заходів для запобігання подібним спробам у майбутньому.

Нетаньягу "віддає шану героям", які "врятували багато життів і виявили велику мужність".

"Вони запобігли серйозній трагедії", — підсумував він.

Додамо

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що інцидент на борту літака Flydubai сьогодні "був спробою джихадистського терористичного акту".

Другий пілот рейсу Дубай-Тель-Авів нібито поранив пілота ножем, ймовірно, намагаючись збити літак, який пізніше здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії.

"Серйозний інцидент на літаку Flydubai був спробою джихадистського терористичного акту, яку було зірвано лише завдяки хоробрості кількох ізраїльських пасажирів, які проникли в кабіну пілотів, здолали терориста та власноруч повернули керування літаком іншому екіпажу, який був там присутній", – йдеться у заяві Каца.

"Згідно з початковою інформацією, яка є в нашому розпорядженні, терорист мав один намір: збити літак з усіма його пасажирами", – каже він.

Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ30.09.26, 15:30 • 23341 перегляд

Нагадаємо

Пасажирський літак Flydubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію та сигнал про можливе викрадення під час польоту над Саудівською Аравією. Ізраїль підняв у повітря винищувачі.

Згодом з'явились повідомлення, що у пасажирському літаку, який летів із Дубая до Тель-Авіва й подавав сигнали про аварію і викрадення, побилися пілоти. Вони мали українське та російське походження.

Проте наразі відомо, що пілот, підозрюваний в інциденті з літаком Flydubai, що летів до аеропорту Бен-Гуріон, має оманське походження. Інший пілот – еміратське.

Антоніна Туманова

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