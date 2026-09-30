Посол США в НАТО закликав посилити підтримку України через дії рф

Відповіддю на російську гібридну війну має бути більша підтримка України. Про це заявив посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер, повідомляє Euronews, передає УНН.

Є багато наслідків, які іноді є очевидними, а іноді, знаєте, не підлягають загальному оприлюдненню, і це може трапитися, але суть у тому, що якщо росія причетна до нещодавніх інцидентів в Європі - повторюю, Естонія та Німеччина пов’язують це з двома нещодавніми інцидентами, - то чому росіяни це роблять? Причина полягає в тому, щоб, знаєте, змусити союзників не так сильно підтримувати Україну, і відповідь на це - ще більша підтримка України