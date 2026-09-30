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Техніка
The Guardian

Посол США в НАТО закликав посилити підтримку України через дії рф

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Метью Вітакер заявив, що російські гібридні дії мають спонукати союзників до ще більшої підтримки України. Естонія та Німеччина пов’язують із рф недавні інциденти.

Посол США в НАТО закликав посилити підтримку України через дії рф

Відповіддю на російську гібридну війну має бути більша підтримка України. Про це заявив посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер, повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Є багато наслідків, які іноді є очевидними, а іноді, знаєте, не підлягають загальному оприлюдненню, і це може трапитися, але суть у тому, що якщо росія причетна до нещодавніх інцидентів в Європі - повторюю, Естонія та Німеччина пов’язують це з двома нещодавніми інцидентами, - то чому росіяни це роблять? Причина полягає в тому, щоб, знаєте, змусити союзників не так сильно підтримувати Україну, і відповідь на це - ще більша підтримка України

- заявив Вітакер.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Естонія встановила причетність рф до підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні.

Водночас німецькі спецслужби посилили спостереження за російським посольством у Берліні.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
НАТО
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна
Берлін