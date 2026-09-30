Посол США в НАТО закликав посилити підтримку України через дії рф
Київ • УНН
Метью Вітакер заявив, що російські гібридні дії мають спонукати союзників до ще більшої підтримки України. Естонія та Німеччина пов’язують із рф недавні інциденти.
Відповіддю на російську гібридну війну має бути більша підтримка України. Про це заявив посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер, повідомляє Euronews, передає УНН.
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Є багато наслідків, які іноді є очевидними, а іноді, знаєте, не підлягають загальному оприлюдненню, і це може трапитися, але суть у тому, що якщо росія причетна до нещодавніх інцидентів в Європі - повторюю, Естонія та Німеччина пов’язують це з двома нещодавніми інцидентами, - то чому росіяни це роблять? Причина полягає в тому, щоб, знаєте, змусити союзників не так сильно підтримувати Україну, і відповідь на це - ще більша підтримка України
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Естонія встановила причетність рф до підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні.
Водночас німецькі спецслужби посилили спостереження за російським посольством у Берліні.