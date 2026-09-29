Естонія звинуватила рф у підпалі підприємства, що постачає техніку Україні
Київ • УНН
Естонія встановила причетність російських спецслужб до підпалу Milrem 15 серпня. Таллінн викликав тимчасового повіреного рф.
Естонія встановила причетність рф до підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні. Про це повідомляє ERR.EE, передає УНН.
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Сьогодні ми можемо з повною впевненістю заявити, що підпал Мільрема в Естонії в ніч на 15 серпня був актом диверсії на замовлення спецслужб рф. Служба внутрішньої безпеки Естонії дійшла такого висновку після ретельної оцінки зібраної інформації
Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив у соцмережі "Х", що офіційний Таллін викликав на килим тимчасового повіренного у справах рф в Естонії.
Цей акт саботажу є частиною ширшої кампанії Росії по всій Європі, спрямованої на те, щоб залякати нас і послабити нашу підтримку України. Наша реакція буде протилежною. Ми посилюватимемо як нашу підтримку України, так і тиск на росію, щоб вона припинила свою агресію
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.