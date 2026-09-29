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NASAMS
The Guardian
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Естонія звинуватила рф у підпалі підприємства, що постачає техніку Україні

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Естонія встановила причетність російських спецслужб до підпалу Milrem 15 серпня. Таллінн викликав тимчасового повіреного рф.

Естонія звинуватила рф у підпалі підприємства, що постачає техніку Україні

Естонія встановила причетність рф до підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні. Про це повідомляє ERR.EE, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми можемо з повною впевненістю заявити, що підпал Мільрема в Естонії в ніч на 15 серпня був актом диверсії на замовлення спецслужб рф. Служба внутрішньої безпеки Естонії дійшла такого висновку після ретельної оцінки зібраної інформації

- заявила прем'єр-міністр Крістен Міхал.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив у соцмережі "Х", що офіційний Таллін викликав на килим тимчасового повіренного у справах рф в Естонії.

Цей акт саботажу є частиною ширшої кампанії Росії по всій Європі, спрямованої на те, щоб залякати нас і послабити нашу підтримку України. Наша реакція буде протилежною. Ми посилюватимемо як нашу підтримку України, так і тиск на росію, щоб вона припинила свою агресію

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.

Євген Устименко

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