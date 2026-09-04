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Естонія додатково виділить 100 тисяч євро на підтримку енергетики України

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни перевищить 2,7 млн євро.

Естонія додатково виділить 100 тисяч євро на підтримку енергетики України

Україна отримає допомогу від Естонії у розмірі 100 тисяч євро для енергетики. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Додаткове фінансування Естонії спрямують до Фонду підтримки енергетики України. З надходженням цих ресурсів загальний внесок країни складатиме понад 2,7 млн євро.

Зазначається, що Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його мета - протидіяти наслідкам російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2,4 млрд євро від 40 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Це - ефективний інструмент, що дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам, міжнародним організаціям, а також корпоративним донорам надавати фінансову підтримку зусиллям українського енергетичного сектору, спрямованим на усунення цих збитків та забезпечення безперебійного функціонування

йдеться у дописі.

Нагадаємо

Кабмін виділив 35 млрд гривень на реалізацію Планів стійкості. Кошти спрямують на захист енергооб'єктів та резервне теплопостачання.

Алла Кіосак

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