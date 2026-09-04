Естонія додатково виділить 100 тисяч євро на підтримку енергетики України

Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг

Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг

Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг

Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг

БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист

БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист

БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист

БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист

"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ

"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ

"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ

"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ