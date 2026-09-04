Эстония дополнительно выделит 100 тысяч евро на поддержку энергетики Украины

$44.730.1251.940.29
ukenru
Эксклюзив
12:00 • 486 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
11:35 • 4364 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
11:01 • 10956 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
09:47 • 13235 просмотра
"Уиткофф испугался": первая поездка посланников Трампа в Киев под вопросом, обсуждения продолжаются - СМИ
06:45 • 22307 просмотра
2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении — каковы особенности и вырастет ли инфляцияPhotoVideo
4 сентября, 04:30 • 30577 просмотра
Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшиеPhoto
4 сентября, 03:45 • 36223 просмотра
Санкции против России застряли в Конгрессе США, голосование могут отложить до выборов
4 сентября, 02:56 • 27674 просмотра
Британия и Франция обсудили запуск производства ракет SCALP в Украине
4 сентября, 01:16 • 23592 просмотра
Воздушные силы впервые показали Skyranger 35, которые Украина получила тайноPhotoVideo
4 сентября, 00:18 • 21246 просмотра
Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостамPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.8м/с
35%
748мм
Популярные новости
Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало4 сентября, 03:15 • 18553 просмотра
российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»4 сентября, 03:31 • 21732 просмотра
Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву06:55 • 21632 просмотра
Посланцев Трампа сначала ожидают в москве, а затем в Киеве - раскрыты даты09:11 • 13712 просмотра
Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 годаVideo10:00 • 12713 просмотра
публикации
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
12:00 • 500 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
11:35 • 4378 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
11:01 • 10959 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto10:21 • 6880 просмотра
Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 годаVideo10:00 • 12925 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Китай
Донецк
Реклама
УНН Lite
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 29133 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 26303 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается3 сентября, 22:05 • 26000 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 44223 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 61673 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
ИРИС-Т

Эстония дополнительно выделит 100 тысяч евро на поддержку энергетики Украины

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Эстония направит еще 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны превысит 2,7 млн евро.

Эстония дополнительно выделит 100 тысяч евро на поддержку энергетики Украины

Украина получит помощь от Эстонии в размере 100 тысяч евро для энергетики. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Дополнительное финансирование от Эстонии направят в Фонд поддержки энергетики Украины. С поступлением этих средств общий вклад страны составит более 2,7 млн евро.

Отмечается, что Фонд поддержки энергетики Украины создали весной 2022 года по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Его цель — противодействовать последствиям российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.

Всего за время работы Фонда поддержки энергетики Украины в него поступили грантовые средства на сумму более 2,4 млрд евро от 40 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций. Это — эффективный инструмент, позволяющий правительствам, международным финансовым учреждениям, международным организациям, а также корпоративным донорам оказывать финансовую поддержку усилиям украинского энергетического сектора, направленным на устранение этих повреждений и обеспечение бесперебойного функционирования

говорится в сообщении.

Напомним

Кабмин выделил 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. Средства направят на защиту энергообъектов и резервное теплоснабжение.

Алла Киосак

ЭкономикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Европейская комиссия
Министерство энергетики Украины
Эстония
Украина
Денис Шмыгаль