Эстония дополнительно выделит 100 тысяч евро на поддержку энергетики Украины
Киев • УНН
Эстония направит еще 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны превысит 2,7 млн евро.
Украина получит помощь от Эстонии в размере 100 тысяч евро для энергетики. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Дополнительное финансирование от Эстонии направят в Фонд поддержки энергетики Украины. С поступлением этих средств общий вклад страны составит более 2,7 млн евро.
Отмечается, что Фонд поддержки энергетики Украины создали весной 2022 года по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Его цель — противодействовать последствиям российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.
Всего за время работы Фонда поддержки энергетики Украины в него поступили грантовые средства на сумму более 2,4 млрд евро от 40 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций. Это — эффективный инструмент, позволяющий правительствам, международным финансовым учреждениям, международным организациям, а также корпоративным донорам оказывать финансовую поддержку усилиям украинского энергетического сектора, направленным на устранение этих повреждений и обеспечение бесперебойного функционирования
Напомним
Кабмин выделил 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. Средства направят на защиту энергообъектов и резервное теплоснабжение.