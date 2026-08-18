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Уряд розподілив 35 млрд гривень на Плани стійкості, пріоритет — енергетика

Київ • УНН

 • 3136 перегляди

Кабмін виділив 35 млрд гривень на реалізацію Планів стійкості. Кошти спрямують на захист енергооб'єктів та резервне теплопостачання.

Уряд розподілив 35 млрд гривень на Плани стійкості, пріоритет — енергетика

Кабінет міністрів розподілив 35 млрд гривень на реалізацію Планів стійкості. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН

Уряд розподілив 35 млрд гривень на реалізацію Планів стійкості. За підсумками проведеного аудиту визначили конкретні заходи, які потребують невідкладного фінансування. Пріоритет - захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання 

- повідомив Корецький. 

Він зазначив, що роботи із захисту об’єктів уже тривають, і із квітня на їх реалізацію було спрямовано 27,6 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету.

Маємо максимально використати кожен день, що залишився до початку опалювального сезону, щоб забезпечити виконання затверджених планів та повну готовність громад до зими 

- додав Корецький. 

Нагадаємо 

Кабінет міністрів України оголосив про завершення аудиту виконання планів стійкості. 

Павло Башинський

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