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Правительство распределило 35 млрд гривен на Планы устойчивости, приоритет — энергетика

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Кабмин выделил 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. Средства направят на защиту энергообъектов и резервное теплоснабжение.

Правительство распределило 35 млрд гривен на Планы устойчивости, приоритет — энергетика

Кабинет министров распределил 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Правительство распределило 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. По итогам проведенного аудита определили конкретные мероприятия, требующие неотложного финансирования. Приоритет — защита энергетических объектов и критической инфраструктуры, развертывание резервных источников теплоснабжения 

- сообщил Корецкий. 

Он отметил, что работы по защите объектов уже продолжаются, и с апреля на их реализацию было направлено 27,6 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета.

Мы должны максимально использовать каждый оставшийся до начала отопительного сезона день, чтобы обеспечить выполнение утвержденных планов и полную готовность общин к зиме 

- добавил Корецкий. 

Напомним 

Кабинет министров Украины объявил о завершении аудита выполнения планов устойчивости. 

Павел Башинский

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