Правительство распределило 35 млрд гривен на Планы устойчивости, приоритет — энергетика

Кабинет министров распределил 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Правительство распределило 35 млрд гривен на реализацию Планов устойчивости. По итогам проведенного аудита определили конкретные мероприятия, требующие неотложного финансирования. Приоритет — защита энергетических объектов и критической инфраструктуры, развертывание резервных источников теплоснабжения - сообщил Корецкий.

Он отметил, что работы по защите объектов уже продолжаются, и с апреля на их реализацию было направлено 27,6 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета.

Мы должны максимально использовать каждый оставшийся до начала отопительного сезона день, чтобы обеспечить выполнение утвержденных планов и полную готовность общин к зиме - добавил Корецкий.

Напомним

Кабинет министров Украины объявил о завершении аудита выполнения планов устойчивости.