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Десятки делегатов покинули зал ООН во время выступления Нетаньяху

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Десятки делегатов вышли из зала Генеральной ассамблеи ООН, когда Нетаньяху начал выступление. Он назвал их "моральными трусами".

Десятки делегатов покинули зал ООН во время выступления Нетаньяху
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Десятки делегатов в ООН покинули зал, когда в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал свое выступление на заседании Генеральной Ассамблеи с участием мировых лидеров, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Назвав их «моральными трусами», Нетаньяху призвал всех, кто придерживается такой позиции, выйти еще до того, как он начнет говорить.

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ООН остается главной площадкой для встреч 193 государств-членов и их лидеров. Ожидается, что на Генеральной Ассамблее, которая начинается во вторник, выступят около 130 глав государств и правительств, а также десятки министров.

Среди ключевых ораторов — президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба выступят во вторник после вступительной речи Генерального секретаря Антониу Гутерриша о положении дел в мире. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Также было запланировано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — которого мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани хотел арестовать из-за обращения с палестинцами в Газе (пока не узнал, что не имеет таких полномочий). Второй год подряд президент Палестины Махмуд Аббас не приедет в ООН, поскольку США отказали ему в выдаче визы. 

Антонина Туманова

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