Эстония обвинила рф в поджоге предприятия, поставляющего технику Украине

Эстония установила причастность рф к поджогу оборонного предприятия, поставляющего технику Украине. Об этом сообщает ERR.EE, передает УНН.

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Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить, что поджог Milrem в Эстонии в ночь на 15 августа был актом диверсии, совершенным по заказу спецслужб рф. Служба внутренней безопасности Эстонии пришла к такому выводу после тщательной оценки собранной информации - заявила премьер-министр Кристен Михал.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в соцсети "Х", что официальный Таллин вызвал на ковер временного поверенного в делах рф в Эстонии.

Этот акт саботажа является частью более широкой кампании россии по всей Европе, направленной на то, чтобы запугать нас и ослабить нашу поддержку Украины. Наша реакция будет противоположной. Мы будем усиливать как нашу поддержку Украины, так и давление на россию, чтобы она прекратила свою агрессию - говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Эстония направит еще 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.