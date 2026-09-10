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The Guardian

Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

У найближчі три доби в Україні прогнозують дощі та грози. У суботу на заході й півночі температура знизиться до 13–18°.

Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°

У найближчі три дні в Україні очікують дощі, місцями температура знизиться до 18° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби в більшості областей помірні, завтра на Закарпатті, Прикарпатті, в суботу в західних та північних областях місцями значні дощі, грози 

- повідомили синоптики.

Температура вночі 8-16°; вдень 18-25°, на півдні та південному сході країни 26-31°, в суботу в західних та північних областях 13-18°.

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Антоніна Туманова

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