Серпень став одним із найспекотніших місяців в історії

$44.650.1851.990.35
ukenru
10:12 • 816 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка
08:42 • 10020 перегляди
У Києві росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу ТРЦ Respublika - є постраждаліPhotoVideo
07:17 • 14190 перегляди
Удар рф по Милі - співробітнику СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів
Ексклюзив
06:57 • 21909 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
06:38 • 14298 перегляди
Зеленський із першою леді прибув до Канади з офіційним візитомVideo
04:58 • 23051 перегляди
Ветеранів західного спецназу запідозрили у підготовці російських військових до війни проти України – The Telegraph
04:35 • 20415 перегляди
Зеленський разом із першою леді відвідує Канаду, названо програму візиту
04:21 • 16294 перегляди
У махачкалі під час атаки дронів пролунали вибухи біля морського порту та театру – OSINTVideo
10 вересня, 02:57 • 18160 перегляди
рф має заплатити Україні десятки мільярдів євро за злочини – у ПАРЄ запропонували, як забрати гроші
10 вересня, 02:40 • 16192 перегляди
Український "Корал" може збивати балістичні ракети – у Defense Express пояснили принцип перехопленняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4м/с
44%
744мм
Популярнi новини
119-річний чоловік із Коста-Рики може стати найстарішою людиною у світіPhoto10 вересня, 00:54 • 7730 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 21687 перегляди
Через дефіцит росія попросила В'єтнам надати їй літаки разом з екіпажами10 вересня, 02:18 • 4528 перегляди
Що святкують 10 вересня в Україні та світі 10 вересня, 03:55 • 12605 перегляди
Удари рф по складах спричинили перебої з продуктами в Києві і інших містах України - The Guardian05:46 • 11775 перегляди
Публікації
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10:12 • 824 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10:02 • 2326 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
06:57 • 21914 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 39944 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 17:35 • 43729 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 22086 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 25835 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 27526 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 26699 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 26402 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Guardian
Опалення
Техніка
MIM-104 Patriot

Серпень став одним із найспекотніших місяців в історії

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Глобальна температура в серпні на 1,65 °C перевищила доіндустріальний рівень. Copernicus пов’язує рекорд із потеплінням і Ель-Ніньйо.

Серпень став одним із найспекотніших місяців в історії

Серпень став спільно найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у світі, свідчать офіційні дані ЄС, що підкреслює погіршення наслідків глобального потепління. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За даними Copernicus, підрозділу космічної програми ЄС, що займається спостереженням за Землею, минулого місяця середня температура у світі тимчасово піднялася на 1,65 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний рівень.

Єдиним іншим випадком, коли середньомісячна глобальна температура досягала такого рівня, був липень 2023 року.

У Copernicus заявили, що рекордні температури були спричинені "глобальним потеплінням через спалювання викопного палива" у поєднанні з підвищенням температури поверхні Тихого океану, пов’язаним із сильним кліматичним явищем Ель-Ніньйо.

У поєднанні з рекордно високою глобальною температурою поверхні морів і найтеплішим літом за всю історію спостережень у Західній Європі ці спостереження показують, як зміна клімату спричиняє екстремальні явища як в атмосфері, так і в океанах

- сказала Саманта Берджесс, стратегічна керівниця з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди.

Надзвичайно спекотний серпень завершив рекордне європейське літо, позначене хвилями спеки, лісовими пожежами та посухами, тоді як викиди парникових газів, що нагрівають планету, у всьому світі продовжують зростати.

Минулого року глобальні викиди парникових газів унаслідок діяльності людини зросли на 0,7% і досягли рекордних 54 мільярдів тонн у CO₂-еквіваленті, повідомила в понеділок Європейська комісія. Такий щорічний рівень викидів, імовірно, закріпить потепління на рівні 1,5 градуса до кінця десятиліття.

Сполучені Штати очолили тенденцію до зростання, збільшивши свої кліматичні викиди на 2,2% у 2025 році.

У Китаї, найбільшому у світі забруднювачі клімату, викиди у 2025 році зросли на 0,1%, тоді як в Індії вони скоротилися на 0,2%. Викиди ЄС також зменшилися на 0,2% у 2025 році, повідомила Комісія.

Море й повітря

Загальні показники Copernicus поєднують температуру повітря та поверхні морів у глобальному масштабі.

У серпні глобальна температура повітря біля поверхні Землі досягла 16,96 °C — це спільно найвищий показник за всю історію спостережень. Він перевищив середній показник за 30-річний період із 1990 до 2020 року на 0,85 °C.

Середня температура поверхні морів становила 21,07 °C — також спільно найвищий показник за всю історію спостережень.

У Європі серпень став четвертим найспекотнішим за всю історію спостережень — температура була на 1,1 °C вищою за середній показник за 30 років. Загалом 2026 рік став третім найспекотнішим літом в Європі за всю історію спостережень і найспекотнішим літом за всю історію спостережень у Західній Європі.

В Іспанії зафіксували найвищу в історії вересневу температуру – повітря прогрілося до 45,7°C05.09.26, 00:38 • 4013 переглядiв

Ольга Розгон

СвітПогода та довкілля
Європейська комісія
Індія
Європейський Союз
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки