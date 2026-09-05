В Іспанії зафіксували найвищу в історії вересневу температуру – повітря прогрілося до 45,7°C
Київ • УНН
У місті Ель-Гранадо температура сягнула 45,7°C — це рекорд вересня в Іспанії. Спека, посуха й низький рівень річок впливають на країну.
В Іспанії зафіксували 45,7°C – це найвища температура у вересні за всю історію спостережень у країні. Про це повідомляє Euronews з посиланням на Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET, пише УНН.
Деталі
Рекордну температуру зафіксували у місті Ель-Гранадо на південному заході країни. Показник зрівнявся з попереднім вересневим рекордом, встановленим у Монторо у 2016 році.
Цього тижня температура понад 40°C охопила значну частину півдня та заходу Іспанії. Показник 45,7°C також став найвищою температурою, зафіксованою в країні з початку 2026 року.
В Іспанії фіксують прискорення потепління
AEMET повідомило, що період із січня до серпня став найспекотнішим за всю історію спостережень. У відомстві назвали це "безпомилковою ознакою того, що в Іспанії потепління прискорюється".
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Раніше липень також став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у країні. За даними Інституту громадського здоров'я Іспанії, з 1 червня зареєстрували майже 4 500 смертей, пов'язаних зі спекою.
Екстремальні температури супроводжуються посухою та низьким рівнем річок, що вже впливає на економічну активність у країні.
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