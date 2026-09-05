В Іспанії зафіксували найвищу в історії вересневу температуру – повітря прогрілося до 45,7°C

$44.730.1251.940.29
ukenru
22:37 • 1912 перегляди
Трамп може "віддати" Фолкленди Аргентині, щоб покарати Британію за Іран, аргентинський президент уже висунув вимоги
20:58 • 8624 перегляди
Данія готується відправляти мігрантів до "центрів повернення" за межами ЄС - як це вплине на українців
20:46 • 8954 перегляди
ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ
20:40 • 7648 перегляди
Після атаки на нафтобазу під сочі знищено до 6 резервуарів із паливом - ЗМІPhotoVideo
20:15 • 8302 перегляди
Усик отримав бронзову медаль УПЛPhotoVideo
19:32 • 10002 перегляди
Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп
4 вересня, 16:48 • 19977 перегляди
Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський
4 вересня, 13:16 • 32470 перегляди
Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський
4 вересня, 12:35 • 30524 перегляди
Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT
Ексклюзив
4 вересня, 12:14 • 27587 перегляди
Україна та Польща розглядають можливість проведення одного з наступних ЧС - що кажуть у МінспортуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.9м/с
59%
744мм
Популярнi новини
Світові ціни на продовольство досягли максимуму з кінця 2022 року, одна з причин - війна в Україні4 вересня, 14:16 • 9796 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 31743 перегляди
Зарізав рідну матір і зняв убивство на телефон - на Закарпатті затримали 18-річного хлопця4 вересня, 16:12 • 10787 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 21061 перегляди
США закликали Україну й росію призупинити удари під час візитів Віткоффа і Кушнера до москви та Києва - ЗМІ17:22 • 12036 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 31747 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 43594 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 39801 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 35212 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 43861 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Джон Реткліфф (політик)
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон23:07 • 82 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo22:06 • 752 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 21068 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 44102 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 40605 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Instagram
Фільм
Серіали
Brent

В Іспанії зафіксували найвищу в історії вересневу температуру – повітря прогрілося до 45,7°C

Київ • УНН

 • 800 перегляди

У місті Ель-Гранадо температура сягнула 45,7°C — це рекорд вересня в Іспанії. Спека, посуха й низький рівень річок впливають на країну.

В Іспанії зафіксували найвищу в історії вересневу температуру – повітря прогрілося до 45,7°C

В Іспанії зафіксували 45,7°C – це найвища температура у вересні за всю історію спостережень у країні. Про це повідомляє Euronews з посиланням на Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET, пише УНН.

Деталі

Рекордну температуру зафіксували у місті Ель-Гранадо на південному заході країни. Показник зрівнявся з попереднім вересневим рекордом, встановленим у Монторо у 2016 році.

Цього тижня температура понад 40°C охопила значну частину півдня та заходу Іспанії. Показник 45,7°C також став найвищою температурою, зафіксованою в країні з початку 2026 року.

В Іспанії фіксують прискорення потепління

AEMET повідомило, що період із січня до серпня став найспекотнішим за всю історію спостережень. У відомстві назвали це "безпомилковою ознакою того, що в Іспанії потепління прискорюється".

Літо-2026 стало найспекотнішим за всю історію спостережень у Британії01.09.26, 20:51 • 4748 переглядiв

Раніше липень також став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у країні. За даними Інституту громадського здоров'я Іспанії, з 1 червня зареєстрували майже 4 500 смертей, пов'язаних зі спекою.

Екстремальні температури супроводжуються посухою та низьким рівнем річок, що вже впливає на економічну активність у країні.

Ель-Ніньйо може стати найсильнішим за кілька десятиліть - ООН03.09.26, 14:31 • 4556 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Чемпіонат світу з футболу 2026
Іспанія