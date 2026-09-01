Літо-2026 стало найспекотнішим за всю історію спостережень у Британії

Зеленський розкритикував нардепів за провалені закони, що позбавили Україну понад $4 млрд

Російське небо де-факто буде закриватись - Зеленський попередив авіакомпанії, що "дрони над рф будуть так, що треба зважати"

Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта

Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян

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Безперервні атаки рф по Україні - експерт сказав, скільки ворог має на це ресурсу

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Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА