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Financial Times

Літо-2026 стало найспекотнішим за всю історію спостережень у Британії

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Середня температура літа сягнула рекордних 16,5°C, перевищивши максимум 2025 року. Спеку супроводжували пожежі та посуха.

Літо-2026 стало найспекотнішим за всю історію спостережень у Британії

Згідно з попередніми статистичними даними, літо 2026 було оголошено найспекотнішим у Великій Британії з початку ведення записів у 1884 році, передає УНН із посиланням на Sky News.

Літо-2026 у Британії перевершило попередній рекорд, встановлений лише торік, при цьому численні погодні рекорди неодноразово встановлювалися останніми роками.

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У 2026 році середня температура в червні, липні та серпні, як вдень, так і вночі, була найвищою за всю історію спостережень — незважаючи на прохолоду в районах на північ і на холодніший кінець серпня.

Вона становила 16,5°C вдень та вночі, перевищивши попередній сезонний максимум в 16,1°C, встановлений минулого року, повідомила метеорологічна служба.

Це літо запам'ятається руйнівними лісовими пожежами, задушливими, неспокійними ночами та пейзажем, випаленим жовтим кольором через посуху, що охопила дві третини Англії та весь Уельс.

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Антоніна Туманова

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