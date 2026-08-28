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У Німеччині виноград збирають рекордно рано через спеку: очікується, що врожай буде меншим

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Через спекотне літо виноград у Німеччині дозрів на кілька тижнів раніше. Посуха може скоротити врожай на 30%, а вино зробити міцнішим.

У Німеччині виноград збирають рекордно рано через спеку: очікується, що врожай буде меншим

У Німеччині винороби почали збирати виноград незвичайно рано – раніше, ніж будь-коли з початку регулярних спостережень. Причина - довге та спекотне літо: виноград дозрів на кілька тижнів раніше, ніж звичайно, передає УНН із посиланням на DW.

"Деяким виноробам заради цього навіть довелося перервати відпустку", - розповів Tagesschau на телеканалі ARD представник Німецького інституту вина Ернст Бюшер.

Ще кілька десятиліть тому головним місяцем збирання винограду був вересень. Тепер терміни постійно зсуваються. Винороб Симон Шрайбер згадує: "Коли я починав навчатися у 2010 році, урожай збирали в середині чи наприкінці вересня. А тепер у середині серпня!"

Спека змінює не лише календар виноробів, а й саме вино. Чим більше сонця, тим більше цукру накопичується у винограді – вино виходить міцнішим. І це не зовсім те, чого зараз хоче ринок: покупці все частіше вибирають легкі вина із меншим вмістом алкоголю. Крім того, через сильну спеку виноград може втратити частину характерної для німецьких вин кислотності.

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Проте винороби сподіваються, що врожай 2026 року буде добрим за якістю. А ось винограду, швидше за все, буде помітно менше. Через посуху ягоди у багатьох регіонах залишилися невеликими. Винороб Йоханнес Копп із Зінцхайма каже, що у його господарстві очікують приблизно на 30% менше винограду, ніж зазвичай.

Для галузі це особливо неприємно: витрати виноробів зростають, а покупці не готові платити за пляшку набагато більше. За даними ARD, для багатьох покупців у супермаркеті психологічним кордоном залишаються п'ять євро. Тож нинішній сезон вийшов парадоксальним: виноград дозрів рекордно рано – але самого вина може виявитися менше.

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Антоніна Туманова

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