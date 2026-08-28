В Германии виноград собирают рекордно рано из-за жары: ожидается, что урожай будет меньше

В Германии виноделы начали собирать виноград необычно рано — раньше, чем когда-либо с начала регулярных наблюдений. Причина — долгое и жаркое лето: виноград созрел на несколько недель раньше, чем обычно, передает УНН со ссылкой на DW.

"Некоторым виноделам ради этого даже пришлось прервать отпуск", — рассказал Tagesschau на телеканале ARD представитель Немецкого института вина Эрнст Бюшер.

Еще несколько десятилетий назад главным месяцем сбора винограда был сентябрь. Теперь сроки постоянно сдвигаются. Винодел Симон Шрайбер вспоминает: "Когда я начал учиться в 2010 году, урожай собирали в середине или конце сентября. А теперь — в середине августа!"

Жара меняет не только календарь виноделов, но и само вино. Чем больше солнца, тем больше сахара накапливается в винограде — вино получается крепче. И это не совсем то, чего сейчас хочет рынок: покупатели все чаще выбирают легкие вина с меньшим содержанием алкоголя. Кроме того, из-за сильной жары виноград может потерять часть характерной для немецких вин кислотности.

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Тем не менее виноделы надеются, что урожай 2026 года будет хорошим по качеству. А вот винограда, скорее всего, будет заметно меньше. Из-за засухи ягоды во многих регионах остались небольшими. Винодел Йоханнес Копп из Зинцхайма говорит, что в его хозяйстве ожидают примерно на 30% меньше винограда, чем обычно.

Для отрасли это особенно неприятно: расходы виноделов растут, а покупатели не готовы платить за бутылку намного больше. По данным ARD, для многих покупателей в супермаркете психологическим пределом остаются пять евро. Поэтому нынешний сезон оказался парадоксальным: виноград созрел рекордно рано — но самого вина может оказаться меньше.

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