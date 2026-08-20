В Шампани начался самый ранний в истории сбор винограда из-за жары и засухи

Производители шампанского во Франции начали сбор винограда раньше, чем когда-либо прежде. Экстремальная жара и засуха ускорили созревание ягод, из-за чего у виноделов остается короткий период для сбора урожая и сохранения качества вина. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Производители шампанского спешат собрать виноград, поскольку в регионе начался самый ранний в истории сбор урожая после того, как экстремальная жара и засуха ускорили созревание, оставив производителям узкий период для сохранения качества всемирно известного игристого вина региона - говорится в сообщении.

По информации издания, на склонах холмов Отвильер команды сборщиков начинают работу в 6:30 утра. Виноград собирают среди рядов лоз, которые в 2015 году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для Александра Гобийяра, директора по производству шампанского дома Gobillard & Fils, начало сбора урожая в середине августа стало необычным явлением.

Это историческое событие в Шампани. Я работаю в поместье уже 30 лет, и когда я начинал, мой отец говорил мне: "15 августа отправляйся в отпуск". Сегодня 18 августа, а у нас полный сбор урожая. Мы никогда не видели ничего подобного - говорит Гобийяр.

Гобийяр в свои 50 лет представляет четвертое поколение семьи, работающей на семейных виноградниках. Ежегодно компания производит около 1,5 миллиона бутылок шампанского.

Напомним

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