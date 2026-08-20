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У Шампані розпочали найраніший в історії збір винограду через спеку та посуху

Київ • УНН

 • 2148 перегляди

У французькому регіоні Шампань виноград почали збирати в середині серпня - найраніше в історії. Спека й посуха скоротили час для врожаю.

У Шампані розпочали найраніший в історії збір винограду через спеку та посуху

Виробники шампанського у Франції розпочали збір винограду раніше, ніж будь-коли раніше. Екстремальна спека та посуха прискорили дозрівання ягід, через що винороби мають короткий період для збору врожаю та збереження якості вина. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Виробники шампанського поспішають зібрати виноград, оскільки в регіоні розпочався найдавніший в історії збір врожаю після того, як екстремальна спека та посуха прискорили дозрівання, залишивши виробникам вузький період для збереження якості всесвітньо відомого ігристого вина регіону

- йдеться у дописі.

За інформацією видання, на схилах пагорбів Отвільє команди збирачів починають роботу о 6:30 ранку. Виноград збирають серед рядів лоз, які у 2015 році внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Для Александра Гобійяра, директора з виробництва шампанського дому Gobillard & Fils, початок збору врожаю в середині серпня став незвичним явищем.

Це історична подія в Шампані. Я працюю на маєтку вже 30 років, і коли я починав, мій батько казав мені: "15 серпня йди у відпустку". Сьогодні 18 серпня, і у нас повний збір врожаю. Ми ніколи не бачили нічого подібного

- каже Гобійяра.

Гобійяр у свої 50 років представляє четверте покоління родини, яке працює на сімейних виноградниках. Щороку компанія виробляє близько 1,5 мільйона пляшок шампанського.

Нагадаємо

Під час жнивної кампанії в Україні аграрії зібрали вже понад 26 млн тонн врожаю зернових та зернобобових культур з 49% прогнозованих площ.

Алла Кіосак

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