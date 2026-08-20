У Шампані розпочали найраніший в історії збір винограду через спеку та посуху
Київ • УНН
У французькому регіоні Шампань виноград почали збирати в середині серпня - найраніше в історії. Спека й посуха скоротили час для врожаю.
Виробники шампанського у Франції розпочали збір винограду раніше, ніж будь-коли раніше. Екстремальна спека та посуха прискорили дозрівання ягід, через що винороби мають короткий період для збору врожаю та збереження якості вина. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
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Виробники шампанського поспішають зібрати виноград, оскільки в регіоні розпочався найдавніший в історії збір врожаю після того, як екстремальна спека та посуха прискорили дозрівання, залишивши виробникам вузький період для збереження якості всесвітньо відомого ігристого вина регіону
За інформацією видання, на схилах пагорбів Отвільє команди збирачів починають роботу о 6:30 ранку. Виноград збирають серед рядів лоз, які у 2015 році внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Для Александра Гобійяра, директора з виробництва шампанського дому Gobillard & Fils, початок збору врожаю в середині серпня став незвичним явищем.
Це історична подія в Шампані. Я працюю на маєтку вже 30 років, і коли я починав, мій батько казав мені: "15 серпня йди у відпустку". Сьогодні 18 серпня, і у нас повний збір врожаю. Ми ніколи не бачили нічого подібного
Гобійяр у свої 50 років представляє четверте покоління родини, яке працює на сімейних виноградниках. Щороку компанія виробляє близько 1,5 мільйона пляшок шампанського.
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