На фоне волн жары в Европе выявили как минимум 35 тысяч дополнительных смертей

Этим летом во время четырех рекордных волн жары, следовавших одна за другой, в Европе умерло как минимум на 35 000 человек больше, чем обычно ожидалось, согласно неполным данным, полученным почти из половины континента, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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По предварительным данным, только в трех крупнейших странах ЕС — Германии, Франции и Испании — избыточная смертность уже превысила 25 000 человек, и эксперты говорят, что число жертв значительно возрастет после сведения общих данных за август.

Следовавшие одна за другой волны жары в Западной Европе с мая побили исторические температурные рекорды на сотнях метеостанций, а Франция зафиксировала самый жаркий день в среднем по стране за всю историю наблюдений.

Рекорды были побиты три дня подряд в Германии в конце июня, когда на 46 станциях температура превысила 40°C, тогда как в Испании наблюдались устойчивые максимумы выше 42°C. Ученые говорят, что вызванное деятельностью человека глобальное потепление делает такие экстремальные явления более частыми и интенсивными.

Наибольшее число смертей наблюдается в Германии, где в конце прошлой недели сообщили примерно о 14 000 смертей, связанных с жарой, в период с 6 апреля по 9 августа. Агентство здравоохранения при Институте Роберта Коха (RKI) сообщило, что только за неделю с 22 по 28 июня умерли 9 600 человек.

Систематически собранные данные об избыточной смертности по всему ЕС, доступные с 2008 года, показывают, что единственной другой летней неделей, когда был зафиксирован более высокий уровень дополнительных смертей, был июль 2022 года, когда Covid-19 все еще активно распространялся.

Это лето стало худшим по числу смертей, связанных с жарой, в Германии с начала ведения учета. Предыдущий максимум в самой населенной стране ЕС составлял 8 900 человек в 2018 году. По данным RKI, число смертей, связанных с жарой, в течение обычного лета часто бывает ниже 2 000.

Данные системы мониторинга смертности Института здравоохранения Карлоса III свидетельствуют о том, что 4947 смертей в Испании можно связать с жарой в период с мая по текущую неделю, что делает 2026 год худшим годом в Испании за всю историю наблюдений по числу смертей, связанных с жарой, превысив 4520 смертей, зарегистрированных в 2022 году.

Окончательное установление причины смерти может занять недели или даже месяцы, и многие страны еще не опубликовали данные даже за начало августа. Карл Лаутербах, бывший министр здравоохранения Германии, заявил на прошлой неделе, что опубликованные на данный момент данные, вероятно, окажутся заниженными.

Во Франции, где более 500 метеостанций зафиксировали температуру выше 40°C, а на определенном этапе 98% территории страны находилось под угрозой жары, Национальное агентство здравоохранения на прошлой неделе заявило, что число избыточных смертей "по всем причинам" с конца мая по 22 июля составило 7300. Данные за август еще не были доступны, а первые данные основывались на электронных свидетельствах о смерти, которые охватывают лишь 80% общей смертности, говорится в сообщении.

В Италии моделирование показывает, что только в период с 22 по 28 июня умерло на 2700 человек больше, чем обычно, а эпидемиологи заявили, что общее число смертей, связанных с жарой, в стране, вероятно, составит от 5000 до 8000 к моменту официальной регистрации.

Среди других европейских стран, уже сообщивших об избыточной смертности, — Великобритания, где агентство здравоохранения заявило в июле, что, согласно его моделированию, майская и июньская волны жары привели к 2877 смертям, связанным с жарой, в Англии.

Бельгия заявила, что ее предварительные данные показывают: в период с 18 по 29 июня была зафиксирована 39%-ная избыточная смертность, что соответствует 1222 дополнительным смертям, а Нидерланды заявили, что в период с 22 июня по 5 июля умерло как минимум на 900 человек больше, чем обычно.

Согласно экспресс-моделированию, на которое ссылалась Европейская комиссия, во время жары в конце июня в Польше умерло на 1070 человек больше, чем обычно, а данные швейцарского органа здравоохранения свидетельствуют о 220 случаях избыточной смертности, связанной с жарой, за ту же неделю.

Предварительные данные из Люксембурга, Греции, Румынии, Болгарии и Дании указывают примерно на 40 случаев избыточной смертности в каждой из этих стран. Agence France-Presse подсчитало, что в районах, где проживает более 80 миллионов европейцев, этим летом температура превышала 40°C.

Всемирная организация здравоохранения заявила в мае, что смертность, связанная с жарой, в европейском регионе выросла более чем на 30% за последние 20 лет и имеет все шансы значительно увеличиться вследствие климатического кризиса и старения населения.

Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений