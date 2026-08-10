Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений

Niels Wenstedt/ANP/dpa

В Западной Европе зафиксировали самые жаркие июнь и июль за всю историю наблюдений, со средней температурой 21,62 градуса по Цельсию, сообщила в понедельник Служба изменения климата программы ЕС Copernicus, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Этот показатель на 2,79 градуса превышает средний показатель июня за 1991–2020 годы.

Программа, базирующаяся в немецком городе Бонне, отметила заметный температурный градиент от Западной Европы к Восточной Европе и Скандинавии, где условия были значительно прохладнее.

Что касается Европы в целом, прошлый месяц занял лишь 11-е место среди самых тёплых июлей за всю историю наблюдений, со средней температурой 20,49 градуса.

В мировом масштабе это был второй самый тёплый июль за всю историю наблюдений вместе с 2024 годом — около 16,9 градуса, что на 1,47 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода для июля. Рекордным остаётся июль 2023 года, когда было зафиксировано 16,95 градуса.

По данным программы Copernicus, в Западной Европе с конца весны наблюдаются необычно продолжительные волны жары, причём с мая было зафиксировано четыре необычные волны жары. Первые записи программы датируются 1950 годом, также доступны некоторые более ранние данные.

Жара и засуха усиливают друг друга

Как и в июне и части мая, условия в июле во многих регионах Европы были суше средних. Это особенно коснулось частей Пиренейского полуострова, Франции, Германии, Австрии, Венгрии и Соединённого Королевства, согласно данным программы Copernicus. Влажность поверхности почвы в Западной Европе в июле была значительно ниже, чем в последний засушливый июль 2022 года.

"Когда почвы высыхают, они теряют способность обеспечивать естественное охлаждение, что позволяет теплу быстрее накапливаться", — сказала Саманта Берджесс, стратегический руководитель программы Copernicus по вопросам климата. "Это яркий пример того, как изменение климата усиливает экстремальную жару, причём жара и засуха всё больше усиливают друг друга", — указала она.

Рекордные температуры океана

По данным Copernicus, уровень воды в реках был значительно ниже многолетних средних показателей на значительной части пострадавших от засухи регионов, причём сильнее всего пострадали Сена, Рейн и Дунай.

Мировые океаны также нагрелись до рекордных уровней. Средняя глобальная температура поверхности моря в июле была самой высокой за всю историю наблюдений за этот месяц с начала ведения наблюдений и составила 20,96 градуса. Предыдущий рекорд — 20,89 градуса — был установлен в июле 2023 года. Температуры относятся к морям за пределами полярных регионов.

Июль этого года стал самым тёплым в истории для мировых морей

Copernicus указал на нынешние высокие температуры в экваториальной части Тихого океана в результате климатического явления Эль-Ниньо, которое, вероятно, ещё больше усилится в ближайшие месяцы.

Вдоль побережья Атлантики и в западной части Средиземного моря температура воды достигла рекордно высоких значений, что сопровождалось интенсивными волнами жары на море.