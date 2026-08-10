Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1492 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 11923 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8350 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7442 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15500 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15875 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20262 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15873 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19449 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17428 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 11900 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20252 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24966 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 44012 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92708 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4216 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43141 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111175 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131394 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161308 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 2288 просмотра

В Западной Европе июнь и июль стали самыми жаркими за всю историю наблюдений — средняя температура составила 21,62 градуса. Мировой океан также прогрелся до рекордных уровней, а жара и засуха усиливают друг друга.

Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений
Niels Wenstedt/ANP/dpa

В Западной Европе зафиксировали самые жаркие июнь и июль за всю историю наблюдений, со средней температурой 21,62 градуса по Цельсию, сообщила в понедельник Служба изменения климата программы ЕС Copernicus, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Этот показатель на 2,79 градуса превышает средний показатель июня за 1991–2020 годы.

Программа, базирующаяся в немецком городе Бонне, отметила заметный температурный градиент от Западной Европы к Восточной Европе и Скандинавии, где условия были значительно прохладнее.

Что касается Европы в целом, прошлый месяц занял лишь 11-е место среди самых тёплых июлей за всю историю наблюдений, со средней температурой 20,49 градуса.

В мировом масштабе это был второй самый тёплый июль за всю историю наблюдений вместе с 2024 годом — около 16,9 градуса, что на 1,47 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода для июля. Рекордным остаётся июль 2023 года, когда было зафиксировано 16,95 градуса.

По данным программы Copernicus, в Западной Европе с конца весны наблюдаются необычно продолжительные волны жары, причём с мая было зафиксировано четыре необычные волны жары. Первые записи программы датируются 1950 годом, также доступны некоторые более ранние данные.

Жара и засуха усиливают друг друга

Как и в июне и части мая, условия в июле во многих регионах Европы были суше средних. Это особенно коснулось частей Пиренейского полуострова, Франции, Германии, Австрии, Венгрии и Соединённого Королевства, согласно данным программы Copernicus. Влажность поверхности почвы в Западной Европе в июле была значительно ниже, чем в последний засушливый июль 2022 года.

"Когда почвы высыхают, они теряют способность обеспечивать естественное охлаждение, что позволяет теплу быстрее накапливаться", — сказала Саманта Берджесс, стратегический руководитель программы Copernicus по вопросам климата. "Это яркий пример того, как изменение климата усиливает экстремальную жару, причём жара и засуха всё больше усиливают друг друга", — указала она.

Рекордные температуры океана

По данным Copernicus, уровень воды в реках был значительно ниже многолетних средних показателей на значительной части пострадавших от засухи регионов, причём сильнее всего пострадали Сена, Рейн и Дунай.

Мировые океаны также нагрелись до рекордных уровней. Средняя глобальная температура поверхности моря в июле была самой высокой за всю историю наблюдений за этот месяц с начала ведения наблюдений и составила 20,96 градуса. Предыдущий рекорд — 20,89 градуса — был установлен в июле 2023 года. Температуры относятся к морям за пределами полярных регионов.

Июль этого года стал самым тёплым в истории для мировых морей10.08.26, 10:58 • 2910 просмотров

Copernicus указал на нынешние высокие температуры в экваториальной части Тихого океана в результате климатического явления Эль-Ниньо, которое, вероятно, ещё больше усилится в ближайшие месяцы.

Вдоль побережья Атлантики и в западной части Средиземного моря температура воды достигла рекордно высоких значений, что сопровождалось интенсивными волнами жары на море.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Средиземное море
Австрия
Дунай
Атлантический океан
Тихий океан
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Венгрия