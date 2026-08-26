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На тлі хвиль спеки в Європі виявили щонайменше 35 тисяч додаткових смертей

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Цього літа спека забрала щонайменше 35 тисяч життів у Європі. Найбільше смертей зафіксували в Німеччині, Франції та Іспанії.

На тлі хвиль спеки в Європі виявили щонайменше 35 тисяч додаткових смертей

Цього літа під час чотирьох рекордних поспіль хвиль спеки в Європі померло щонайменше на 35 000 людей більше, ніж зазвичай очікувалося, за неповними даними, отриманими з майже половини континенту, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, лише у трьох найбільших країнах ЄС - Німеччині, Франції та Іспанії - надлишкова смертність вже перевищила 25 000, і експерти кажуть, що кількість жертв значно зросте після того, як будуть зведені загальні дані за серпень.

Хвилі спеки в Західній Європі, які йшли одна за одною, з травня побили історичні температурні рекорди на сотнях метеостанцій, а Франція зафіксувала найспекотніший день у середньому по країні за всю історію спостережень.

Рекорди було побито три дні поспіль у Німеччині наприкінці червня, коли на 46 станціях температура перевищила 40°C, тоді як в Іспанії спостерігалися стійкі максимуми вище 42°C. Учені кажуть, що глобальне потепління, спричинене людиною, робить такі екстремальні явища більш частими та інтенсивними.

Найбільша кількість смертей спостерігається в Німеччині, де наприкінці минулого тижня було повідомлено про приблизно 14 000 смертей, пов'язаних зі спекою, з 6 квітня по 9 серпня. Агентство охорони здоров'я Інституту Роберта Коха (RKI) повідомило, що лише за тиждень з 22 по 28 червня померло 9 600 людей.

Систематично зібрані дані про надмірну смертність по всьому ЄС, доступні з 2008 року, показують, що єдиним іншим літнім тижнем, коли було зафіксовано вищий рівень додаткових смертей, був липень 2022 року, коли Covid-19 все ще був активним.

Це літо було найгіршим за кількістю смертей, пов'язаних зі спекою, в Німеччині з початку ведення обліку. Попередній максимум у найнаселенішій країні ЄС становив 8 900 у 2018 році. За даними RKI, кількість смертей, пов'язаних зі спекою, протягом звичайного літа часто нижча за 2 000.

Дані системи моніторингу смертності Інституту охорони здоров'я Карлоса III свідчать про те, що 4947 смертей в Іспанії можна пов'язати зі спекою з травня по цей тиждень, що робить 2026 рік найгіршим роком в Іспанії за всю історію спостережень за кількістю смертей, пов'язаних зі спекою, перевищуючи 4520 смертей, зареєстрованих у 2022 році.

Остаточне визначення причини смерті може зайняти тижні або навіть місяці, і багато країн ще не оприлюднили дані навіть за початок серпня. Карл Лаутербах, колишній міністр охорони здоров'я Німеччини, заявив минулого тижня, що опубліковані наразі дані, ймовірно, виявляться заниженими.

У Франції, де понад 500 метеостанцій зафіксували температуру вище 40°C, а на певному етапі 98% країни перебувало під загрозою спеки, Національне агентство охорони здоров'я минулого тижня заявило, що кількість надмірних смертей "за всіма причинами" з кінця травня до 22 липня становила 7300. Серпневі дані ще не були доступні, а перші дані базувалися на електронних свідоцтвах про смерть, які становлять лише 80% від загальної смертності, йдеться у повідомленні.

В Італії моделювання показує, що лише між 22 та 28 червня померло на 2700 людей більше, ніж зазвичай, а епідеміологи заявили, що загальна кількість смертей у країні, пов'язаних зі спекою, ймовірно, становитиме від 5000 до 8000 на момент офіційного реєстрування.

Серед інших європейських країн, які вже повідомили про надмірну кількість смертей, є Велика Британія, де агентство охорони здоров'я заявило в липні, що його моделювання показало, що травневі та червневі хвилі спеки призвели до 2877 смертей, пов'язаних зі спекою, в Англії.

Бельгія заявила, що її попередні дані показують, що між 18 та 29 червня було зафіксовано 39% зростання смертності, що дорівнює 1222 додатковим смертям, а Нідерланди заявили, що між 22 червня та 5 липня померло щонайменше на 900 людей більше, ніж зазвичай.

Згідно з експрес-моделюванням, на яке посилалася Європейська комісія, під час спеки наприкінці червня в Польщі померло на 1070 людей більше, ніж зазвичай, а дані швейцарського органу охорони здоров'я свідчать про 220 випадків надмірної смертності, пов'язаної зі спекою, за той самий тиждень.

Попередні дані з Люксембургу, Греції, Румунії, Болгарії та Данії вказують приблизно на 40 випадків надмірної смертності в кожній з цих країн. Agence France-Presse підрахувало, що в районах, де проживає понад 80 мільйонів європейців, цього літа температура перевищувала 40°C.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у травні, що смертність, пов'язана зі спекою, в європейському регіоні зросла більш ніж на 30% за останні 20 років і має всі шанси значно зрости внаслідок кліматичної кризи та старіння населення.

Нинішні червень та липень стали найспекотнішими у Західній Європі за всю історію спостережень10.08.26, 14:01 • 3817 переглядiв

Юлія Шрамко

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