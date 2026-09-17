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Еще один перенос по делу о врачебной халатности врачей Odrex

Киев • УНН

 • 12719 просмотра

Судебное заседание по делу врачей Odrex, которых обвиняют во врачебной халатности, снова перенесли. На этот раз из-за участия адвоката Марины Белоцерковской в другом процессе. Следующее слушание назначено на 18 сентября.

Еще один перенос по делу о врачебной халатности врачей Odrex

Киевский районный суд Одессы должен был продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении врачей частной клиники Odrex, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти пациента Аднана Кивана. Однако очередное ходатайство стороны защиты отложило рассмотрение дела. На этот раз в заседании не могла принять участие адвокат обвиняемой Марины Белоцерковской. Слушание перенесли на 18 сентября, сообщает УНН

Судебное рассмотрение этого дела продолжается уже более девяти месяцев, однако значительную часть этого времени процесс фактически буксует. Неявки защитников, ходатайства о переносе заседаний, отводы, попытка изменить подсудность и другие процессуальные действия раз за разом откладывают момент заслушивания медицинского эксперта. Именно он должен "расставить все точки над i" и ответить на вопросы о том, существует ли причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью пациента, а также соблюдали ли они стандарты лечения. 

Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым19.05.26, 15:58 • 39636 просмотров

Только на прошлой неделе два заседания подряд (10 и 11 сентября) не состоялись из-за ходатайств адвокатов Виталия Русакова. Защитники сообщили, что в эти дни участвуют в других судебных процессах.

Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявки адвокатов Русакова неуважительными и сообщил, что направит соответствующее постановление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры для решения вопроса о возможной дисциплинарной ответственности защитников.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?16.09.26, 09:01 • 35717 просмотров

Так называемое процессуальное затягивание дела стороной защиты может быть направлено на истечение сроков давности в уголовном производстве. В таком случае, даже если доказательства будут подтверждать вину врачей, они не понесут за свои действия никакой ответственности. 

Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex31.08.26, 12:11 • 41392 просмотра

Лилия Подоляк

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