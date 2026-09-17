Еще один перенос по делу о врачебной халатности врачей Odrex

Киевский районный суд Одессы должен был продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении врачей частной клиники Odrex, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти пациента Аднана Кивана. Однако очередное ходатайство стороны защиты отложило рассмотрение дела. На этот раз в заседании не могла принять участие адвокат обвиняемой Марины Белоцерковской. Слушание перенесли на 18 сентября, сообщает УНН.

Судебное рассмотрение этого дела продолжается уже более девяти месяцев, однако значительную часть этого времени процесс фактически буксует. Неявки защитников, ходатайства о переносе заседаний, отводы, попытка изменить подсудность и другие процессуальные действия раз за разом откладывают момент заслушивания медицинского эксперта. Именно он должен "расставить все точки над i" и ответить на вопросы о том, существует ли причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью пациента, а также соблюдали ли они стандарты лечения.

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Только на прошлой неделе два заседания подряд (10 и 11 сентября) не состоялись из-за ходатайств адвокатов Виталия Русакова. Защитники сообщили, что в эти дни участвуют в других судебных процессах.

Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявки адвокатов Русакова неуважительными и сообщил, что направит соответствующее постановление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры для решения вопроса о возможной дисциплинарной ответственности защитников.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?

Так называемое процессуальное затягивание дела стороной защиты может быть направлено на истечение сроков давности в уголовном производстве. В таком случае, даже если доказательства будут подтверждать вину врачей, они не понесут за свои действия никакой ответственности.

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