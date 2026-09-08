Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тиску

Віталій Русаков / Джерело: сторінка Віталія Русакова у Facebook

Європейська і українська судові практики визнають, як форму захисту, право обвинуваченого не лише говорити в межах судового засідання, а й про сам процес. Обвинувачений має право на публічну критику та незгоду, заперечення вини і поза залою суду. Але таке право нетотожне маніпуляціям чи нападкам на сторону обвинувачення та суддю, пише УНН.

Вже не перший місяць триває судовий розгляд у резонансній справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана під час лікування в приватній клініці Odrex в Одесі. За цей час один з обвинувачених у медичній недбалості лікарів Віталій Русаков встиг повною мірою скористатися своїм правом захисту поза судовим засіданням. Практично усі свої соцмережі лікар перетворив на майданчик такого захисту. Наприклад, у Facebook починаючи з жовтня 2025 року лише приблизно третина його постів прямо не пов'язана зі справою, а решта – вісім десятків повідомлень – пов'язані. Обвинуваченого можна зрозуміти, адже він має право на таку форму захисту. Але якщо ретельніше проаналізувати його дописи у соціальних мережах, то постає питання – де межа між свободою висловлювання своєї позиції та маніпуляціями і випадами у бік суду та сторони обвинувачення?

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Шлях до мемів про суддю та розголошення лікарської таємниці

За майже рік активного висвітлення справи Русаков пройшов шлях від простого інформування про наступне судове засідання та неперсоніфікованої критики системи до мемів з використанням фото судді та прокурорів. Від закликів до підтримки і подяки за неї до спроб подати персональне обвинувачення ледь не як розвал усієї медичної системи.

"Це не просто суд над хірургом. Це спроба створити прецедент, після якого лікарі в Україні боятимуться братися за складні випадки, щоб не стати жертвами заздалегідь підготовленої розправи", – писав Русаков.

Певний період лікар обстоював позицію, що не розуміє суті обвинувачення висунутого проти нього, але згодом став заявляти, що його переслідують за "нетяжкий злочин". Русаков навіть вдався до проведення аналогій з американською системою, де нібито подібні випадки покриваються спеціальним страхуванням і часто вирішуються ще до суду. Але, як видається, тут він дещо перегнув. Закликаючи декриміналізувати лікарські помилки (мова вже не йде про нерозуміння суті обвинувачення?), Русаков навів приклад Крістофера Данча – нейрохірурга з США, який умисно калічив пацієнтів і отримав довічне ув’язнення. Як вказав сам Русаков, за мотивами цієї історії зняли відомий серіал "Dr. Death".

"А от у США хірург реально отримав кримінальний строк, він має бути монстром. Нейрохірург Крістофер Данч за два роки покалічив 33 людини і двох убив на столі. Він робив це свідомо. Був під наркотиками, ігнорував базову анатомію. Навіть у його випадку колеги роками не могли перевести справу в кримінальну площину, бо система налаштована захищати лікарів", - розповів Русаков у своєму влозі.

Тобто Русаков закликає взяти за приклад подібний підхід, за якого пацієнтів роками не можуть захистити від монстра? І виникає логічне питання – як це екстраполюється на саму справу Русакова?

Протягом місяців Русаков нарощував публічну активність у соцмережах. Але особливо цинічною видається його діяльність у YouTube, який він почав активно вести вже у розпал судового розгляду. Русаков не просто активно публікує там відео, а й монетизує свій блог. Принаймні саме таке враження виникає після появи постановочного відео, де Русаков на фоні Чорного моря промовляє типові рекламні тези про місцеву платформу для навчання лікарів OncoHub. Можна припустити, що вона стала одним із перших рекламодавців хірурга. І це після кількох десятків відео де він, зокрема, активно коментує смерть свого пацієнта та публічно розкрив подробиці про перебіг його хвороби, що є лікарською таємницею.

Активна фаза судового розгляду

Зараз суд перебуває на одній із ключових стадій процесу - дослідження доказів. Саме під час неї суд має оцінити медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, на яких ґрунтується обвинувачення. Нагадаємо, що окрім Русакова на лаві підсудних також перебуває лікар-онколог Марина Бєлоцерковська.

Русакова та Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта.

Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря Odrex

Судовий розгляд справи активізувався, а разом з ним і діяльність Русакова у соцмережах. Посилилися і спроби тиску на суд. Русаков перейшов до персональних випадів у бік суду, почав публікувати меми та дописи про головуючого суддю Віктора Чаплицького, прокурорів і сам перебіг процесу.

Суддя у відставці Олександр Ситников пояснював УНН, що публічні кампанії проти суддів, бездоказові звинувачення в їхній упередженості та спроби сформувати суспільне ставлення до рішення ще до його ухвалення можуть мати ознаки інформаційного тиску.

Ще далі Русаков пішов після того, як суд продовжив його відсторонення від посади у клініці Odrex. Відповідне рішення було прийняте, аби обвинувачений не спілкувався зі свідками у справі. Тоді лікар звернувся до своїх пацієнтів із закликом скаржитися до Вищої ради правосуддя через те, що вони не можуть потрапити до нього на прийом.

Масові однотипні скарги можуть створювати психологічний тиск на суддю, навіть якщо надалі вони виявляться безпідставними. Суддя у такому випадку змушений витрачати час на пояснення та реагування на кожне звернення.

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex вперше за кілька тижнів відбулося повноцінне судове засідання

Включилися у кампанію публічного захисту й адвокати Русакова, принаймні один з них записав відео для його YouTube. А ось у суді захист тривалий час вдавався до затягування судового процесу – безпосередньому переходу до розгляду доказів передували місяці процесуальних суперечок і відкладень. Сторона захисту систематично зривала засідання через неявку адвокатів, а тому суд був змушений переносити слухання. І це при тому, що Русаков у соцмережах неодноразово наголошував, що лише судовий розгляд може відновити справедливість. Але тут слід зауважити, що у справі лікарів Odrex величезне значення має фактор часу. Оскільки Аднан Ківан помер наприкінці жовтня 2024 року, а обвинувачення висунуто за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, трирічний строк давності спливає восени 2027 року. До цього моменту вирок має не лише бути ухвалений судом першої інстанції, а й набрати законної сили.

Водночас, якщо розгляд справи все ж затягуватиметься, Русаков матиме час будувати кар'єру успішного блогера.

Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex