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Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря Odrex

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex Віталій Русаков намагається довести, що у США медиків майже не притягують до кримінальної відповідальності за смерть пацієнтів. Однак наведені ним приклади спростовують тезу.

Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря Odrex

У справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана суд досліджує докази щодо медичної недбалості лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Обвинувачені провини не визнають. Водночас один із них веде власну публічну кампанію навколо справи, пише УНН.

Судовий процес триває вже понад вісім місяців. І майже стільки ж хірург Віталій Русаков коментує його у соцмережах, переконуючи аудиторію у власній версії подій. У ній дедалі менше йдеться про обставини смерті Аднана Ківана і роль лікарів, а все більше про проблеми української системи правосуддя.  

Лікар вибірково переказує американські кейси та проводить паралелі з Україною. Основна теза проста - за недбалість лікар нібито не повинен опинятися за ґратами, якщо не йдеться про свідомі та систематичні злочинні дії.

Віталій Русаков, хірург клініки Odrex, обвинувачений у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана

Смерть Джоан Ріверс

Першою Русаков приводить в приклад справу про смерть американської телеведучої Джоан Ріверс. Вона померла у 2014 році після процедури у приватній клініці Нью-Йорка. Русаков наголошує на тому, що справа завершилася грошовою компенсацією, а лікарі не потрапили до в'язниці.

Однак він упускає важливу обставину - смерть Ріверс офіційно класифікували як ускладнення лікувальної процедури, а недбалість не була встановлена як причина смерті. Тобто цей випадок не доводить, що встановлена медична недбалість, яка спричинила смерть, у США не може мати кримінальних наслідків.

Справа Данча

Другий приклад - нейрохірург Крістофер Данч, який тяжко травмував десятки пацієнтів і зрештою отримав довічне ув'язнення. Русаков подає його справу як доказ того, що американського лікаря можна посадити лише тоді, коли він фактично стає "монстром". 

Також Русаков стверджує, що Данч став першим лікарем у США, якого притягнули до кримінальної відповідальності за дії, вчинені під час медичної практики. Однак і це неправда. Данч став першим американським лікарем, який отримав довічне ув'язнення. А до кримінальної відповідальності медиків у США притягували й раніше.

Один із найвідоміших прикладів - особистий лікар Майкла Джексона Конрад Мюррей. У 2011 році його визнали винним у ненавмисному заподіянні смерті через недбалість та засудили до чотирьох років ув'язнення. У цій справі був один померлий пацієнт. 

Берлін проти Натан

У третьому прикладі Русаков розповідає про пацієнтку, яка нібито безпідставно звинуватила лікаря у недбалості, після чого сама разом з адвокатами була покарана судом. Однак Русаков приховав той факт, що Апеляційний суд згодом скасував рішення, дійшовши висновку, що його вимоги не мали необхідних юридичних підстав.

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Маніпулятивною виглядає не тільки те, як Русаков розповідає історії, а й його теза про те, що в Україні нібито кримінальна справа загрожує "будь-якому лікарю, який не зміг врятувати пацієнта".

Стаття 140 Кримінального кодексу передбачає зовсім інше. Для відповідальності необхідно довести неналежне виконання професійних обов'язків через недбале або несумлінне ставлення, тяжкі наслідки для пацієнта та причинно-наслідковий зв'язок між ними. Тобто сам факт смерті пацієнта не робить лікаря винним. Саме тому у справі Аднана Ківана суд зараз досліджує медичні документи, висновки експертиз та інші докази. 

Віталій Русаков має право не визнавати провину та публічно відстоювати свою позицію. Однак вибірковий переказ американських справ і спрощення української правоохоронної системи до формули "не врятував пацієнта - отримав кримінальну справу" може бути спробою публічно виправдати власні помилки та створити для себе образ жертви.

Лілія Подоляк

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