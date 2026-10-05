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Гриби

Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику

Київ • УНН

 • 13164 перегляди

Свіжі печериці мають бути пружними, сухими й без плям та неприємного запаху. Зберігайте їх у паперовому пакеті в холодильнику 3–5 днів.

Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику

Печериці часто використовують для супів, салатів, піци, соусів та інших страв, однак перед приготуванням гриби потрібно правильно підготувати.  Детальніше про те, на що звернути увагу під час купівлі печериць та як підготувати їх до приготування - розповість УНН.

Як вибрати свіжі печериці

Передусім варто оглянути гриби. Свіжі печериці мають бути пружними, щільними та однорідного кольору, і їхній капелюшок має бути білий або кремовий. Також зверніть увагу на поверхню гриба - якщо вона стала блискучою, слизькою або вкрилася липким нальотом, то від таких грибів краще відмовитися. Не варто купувати печериці й тоді, коли на них є темні, жовті чи чорні плями. Ще одна важлива деталь - це ніжка, її зріз має бути свіжим, а не темним і пересохлим. Ще важливе значення має і запах, бо свіжі печериці мають характерний грибний аромат, а от якщо вони пахнуть затхлим, гниллю, хімією або підвальною вологістю, то вживати такі гриби краще не варто.

Як почистити печериці перед приготуванням

Перед приготуванням печериці потрібно оглянути та прибрати з них залишки землі й іншого бруду. Якщо гриби невеликі, молоді та майже чисті, то знімати з них шкірку не обов’язково, натомість, достатньо протерти капелюшок і ніжку чистою серветкою або щіткою, а нижню частину ніжки, де могли залишитися частинки ґрунту зрізати. 

Великі печериці за потреби можна додатково очистити від тонкої шкірки на капелюшку, а ніжку від забруднень. У випадку, якщо гриби сильно забруднені, то їх можна розрізати на кілька частин, щоб було легше перевірити поверхню та прибрати землю. 

Для швидкого очищення також можна скористатися борошном: печериці покласти у глибоку миску або каструлю, посипати кількома ложками борошна, накрити ємність і обережно струсити. Після цього гриби треба протерти чистою серветкою, і тоді разом із борошном має відійти частина забруднень. 

У випадку, якщо на поверхні гриба залишилось лише трохи землі, то замість миття можна просто протерти печериці чистою серветкою.

Чи потрібно мити шампіньйони

Печериці не варто надовго залишати у воді, оскільки вони швидко вбирають вологу і через це гриби можуть стати водянистими, що вплине на їхню текстуру, і відповідно й смак під час приготування. Якщо гриби потребують миття, то їх можна швидко промити під проточною холодною водою. Після цього печериці потрібно одразу викласти на паперовий рушник і просушити.

Як зберігати печериці

Свіжі гриби рекомендовано тримати в холодильнику. Для зберігання підійде паперовий пакет, який дозволяє уникати зайвої вологи. Не варто залишати свіжі печериці надовго після купівлі. Їх варто використати протягом 3-5 днів.

Перед приготуванням гриби ще раз потрібно оглянути. Якщо за час зберігання змінилися їхній запах, колір, поверхня або пружність, то вживати такі печериці не варто.

Алла Кіосак

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