Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії
Київ • УНН
Зустріч можуть провести в Еміратах, Швейцарії чи Туреччині. Сторони обговорять енергетику, зерно та обмін військовополоненими.
Володимир Зеленський назвав місця, де імовірно може відбутися тристороння зустріч. Також він розповів про основні питання, які можуть обговорити сторони. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.
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Зеленський зазначив, що для наступної зустрічі України, США та рф розглядається одразу декілька варіантів.
Зустріч може бути в Еміратах, в Швейцарії, в Туреччині, в інших країнах. У нас є досвід, є запрошення від різних країн
Президент назвав саме гуманітарні питання одним із головних напрямів переговорів. Передусім йдеться про обмін військовополоненими.
Енергетика, зерно - зрозуміло, будуть обговорюватись. Треба не тільки обговорювати, а мати конкретний результат. І третє, а може і перше на сьогодні - це гуманітарні питання і передусім - це обмін полоненими. Треба збільшувати обміни і пришвидшувати
Нагадаємо
Тристоронню зустріч - Україна, США та рф - перенесли на початок березня. Місце проведення наразі узгоджується.