Нічна атака на Київ: шестеро постраждалих, трьох госпіталізували

Внаслідок атаки ворога на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, постраждали шестеро людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, трьох поранених медики госпіталізували.

Трьом - надали допомогу амбулаторно - уточнив Кличко.

О 5:40 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас у КМДА закликали громадян уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. В житловому будинку люди виявилися заблокованими.

Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль