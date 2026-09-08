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Нічна атака на Київ: шестеро постраждалих, трьох госпіталізували

Київ • УНН

 • 10650 перегляди

Унаслідок російської атаки на Київ постраждали шестеро людей. Трьох госпіталізували, ще трьом надали допомогу амбулаторно.

Нічна атака на Київ: шестеро постраждалих, трьох госпіталізували

Внаслідок атаки ворога на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, постраждали шестеро людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, трьох поранених медики госпіталізували.

Трьом - надали допомогу амбулаторно

- уточнив Кличко.

О 5:40 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас у КМДА закликали громадян уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. В житловому будинку люди виявилися заблокованими.

Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль08.09.26, 03:59 • 3042 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ