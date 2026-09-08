Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали

В результате атаки врага на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, пострадали шесть человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

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По его словам, троих раненых медики госпитализировали.

Троим — оказали помощь амбулаторно — уточнил Кличко.

В 5:40 в Киеве была объявлена отмена воздушной тревоги. В то же время в КГГА призвали граждан внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться в укрытие.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. В жилом доме люди оказались заблокированы.

Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль