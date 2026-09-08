Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев пострадали шесть человек. Троих госпитализировали, еще троим оказали амбулаторную помощь.
В результате атаки врага на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, пострадали шесть человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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По его словам, троих раненых медики госпитализировали.
Троим — оказали помощь амбулаторно
В 5:40 в Киеве была объявлена отмена воздушной тревоги. В то же время в КГГА призвали граждан внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться в укрытие.
Напомним
В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. В жилом доме люди оказались заблокированы.
Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль08.09.26, 03:59 • 2520 просмотров