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У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі

Київ • УНН

 • 7936 перегляди

У кремлі заявили, що поїздку путіна на саміт G20 у Маямі ще не обговорювали. Зеленський готовий зустрітися з ним на саміті.

У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі

У кремлі заявили, що можливу поїздку володимира путіна на саміт G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися Президент України Володимир Зеленський, поки навіть не обговорювали. Про це заявив помічник путіна юрій ушаков у коментарі російським ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами ушакова, наразі підготовка до саміту відбувається на експертному рівні, а російська сторона працює над відповідними документами.

Що стосується можливості поїздки путіна – це питання у нас ще навіть не обговорювалося

– заявив Ушаков.

Водночас він зазначив, що контакти росії зі США продовжуються. За його словами, під час переговорів з американською стороною спостерігається "доброзичливий і конструктивний настрій".

Раніше Зеленський заявив, що готовий приїхати до Маямі на саміт G20, якщо там буде путін. Президент України наголосив, що в такому разі сторони мають зустрітися, провести переговори та ухвалювати рішення.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі12.09.26, 11:14 • 9706 переглядiв

Степан Гафтко

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