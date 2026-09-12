У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі
Київ • УНН
У кремлі заявили, що поїздку путіна на саміт G20 у Маямі ще не обговорювали. Зеленський готовий зустрітися з ним на саміті.
У кремлі заявили, що можливу поїздку володимира путіна на саміт G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися Президент України Володимир Зеленський, поки навіть не обговорювали. Про це заявив помічник путіна юрій ушаков у коментарі російським ЗМІ, пише УНН.
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За словами ушакова, наразі підготовка до саміту відбувається на експертному рівні, а російська сторона працює над відповідними документами.
Що стосується можливості поїздки путіна – це питання у нас ще навіть не обговорювалося
Водночас він зазначив, що контакти росії зі США продовжуються. За його словами, під час переговорів з американською стороною спостерігається "доброзичливий і конструктивний настрій".
Раніше Зеленський заявив, що готовий приїхати до Маямі на саміт G20, якщо там буде путін. Президент України наголосив, що в такому разі сторони мають зустрітися, провести переговори та ухвалювати рішення.
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі12.09.26, 11:14 • 9706 переглядiв