Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні. Про це він сказав в інтерв'ю DW, пише УНН.

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Так, звичайно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити та прийняти рішення – заявив Зеленський.

За його словами, головним під час потенційної зустрічі мають бути не слова, а конкретні результати.

Справа не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені – це не має значення. Результати мають значення – наголосив президент.

Зеленський і путін особисто не зустрічалися від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. кремль поки не повідомляв, чи планує путін їхати на саміт G20 у Маямі.

Україна вважає свої позиції для переговорів сильними

Зеленський також заявив, що Україна зараз перебуває у кращій позиції для можливих переговорів, ніж рік тому. За його словами, росія щомісяця втрачає понад 30 000 військових і платить високу ціну за незначні просування на фронті.

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Президент зазначив, що обговорював зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером можливе припинення вогню в енергетичній сфері та щодо перевезення зерна Чорним морем.

Енергетика та зерно. Це крок номер один. Те, чого ми можемо досягти – сказав Зеленський.

Окремо він заявив, що Україна потребує близько 100-120 ракет Patriot на місяць у холодний період, оскільки росія, за його словами, виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця.

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