Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним на G20 у Маямі, якщо той приїде. Він назвав результат головною метою переговорів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні. Про це він сказав в інтерв'ю DW, пише УНН.
Деталі
Так, звичайно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити та прийняти рішення
За його словами, головним під час потенційної зустрічі мають бути не слова, а конкретні результати.
Справа не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені – це не має значення. Результати мають значення
Зеленський і путін особисто не зустрічалися від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. кремль поки не повідомляв, чи планує путін їхати на саміт G20 у Маямі.
Україна вважає свої позиції для переговорів сильними
Зеленський також заявив, що Україна зараз перебуває у кращій позиції для можливих переговорів, ніж рік тому. За його словами, росія щомісяця втрачає понад 30 000 військових і платить високу ціну за незначні просування на фронті.
Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді12.09.26, 05:30 • 5542 перегляди
Президент зазначив, що обговорював зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером можливе припинення вогню в енергетичній сфері та щодо перевезення зерна Чорним морем.
Енергетика та зерно. Це крок номер один. Те, чого ми можемо досягти
Окремо він заявив, що Україна потребує близько 100-120 ракет Patriot на місяць у холодний період, оскільки росія, за його словами, виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця.
Переговори України, США та рф: Зеленський назвав терміни можливого прогресу та порядок денний10.09.26, 23:19 • 4088 переглядiв