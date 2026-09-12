$44.5551.76
ukenru
08:52 • 368 перегляди
Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі
08:47 • 758 перегляди
Генштаб підтвердив ураження комбінату "Тольяттикаучук" у самарській області рф
08:20 • 3010 перегляди
“Найбільший експорт України до Європи - це час” - СЕО Fire Point
08:14 • 3424 перегляди
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі
07:03 • 10683 перегляди
росія атакувала вночі Київщину дронами: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
06:49 • 11380 перегляди
Сили безпілотних систем за 10 тижнів уразили 285 суден тіньового флоту рф – "Мадяр"Video
06:21 • 11621 перегляди
У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчикуVideo
06:18 • 11791 перегляди
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW
06:04 • 11374 перегляди
Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати
05:50 • 10356 перегляди
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитинаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
93%
751мм
Популярнi новини
АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги11 вересня, 22:55 • 9192 перегляди
Безпека України - це безпека ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з українською громадою в ТоронтоVideo11 вересня, 23:58 • 11555 перегляди
Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в КанадіVideo12 вересня, 02:30 • 5418 перегляди
У кремлі заявили про плани нової тристоронньої зустрічі з Україною та США04:17 • 12527 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo05:01 • 12304 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю07:30 • 4240 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 45810 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 48517 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 68847 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 79226 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Ханно Певкур
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto07:51 • 2306 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі06:45 • 5278 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 31261 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 44593 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 46363 перегляди
Актуальне
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі

Київ • УНН

 • 3446 перегляди

Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним на G20 у Маямі, якщо той приїде. Він назвав результат головною метою переговорів.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні. Про це він сказав в інтерв'ю DW, пише УНН.

Деталі

Так, звичайно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити та прийняти рішення

– заявив Зеленський.

За його словами, головним під час потенційної зустрічі мають бути не слова, а конкретні результати.

Справа не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені – це не має значення. Результати мають значення

– наголосив президент.

Зеленський і путін особисто не зустрічалися від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. кремль поки не повідомляв, чи планує путін їхати на саміт G20 у Маямі.

Україна вважає свої позиції для переговорів сильними

Зеленський також заявив, що Україна зараз перебуває у кращій позиції для можливих переговорів, ніж рік тому. За його словами, росія щомісяця втрачає понад 30 000 військових і платить високу ціну за незначні просування на фронті.

Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді12.09.26, 05:30 • 5542 перегляди

Президент зазначив, що обговорював зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером можливе припинення вогню в енергетичній сфері та щодо перевезення зерна Чорним морем.

Енергетика та зерно. Це крок номер один. Те, чого ми можемо досягти

– сказав Зеленський.

Окремо він заявив, що Україна потребує близько 100-120 ракет Patriot на місяць у холодний період, оскільки росія, за його словами, виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця.

Переговори України, США та рф: Зеленський назвав терміни можливого прогресу та порядок денний10.09.26, 23:19 • 4088 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна