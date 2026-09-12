Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі

"Укрзалізниця" тимчасово обмежує залізничне сполучення із Сумами через постійні російські атаки. Відтепер потяги зупинятимуться у Конотопі, а звідти пасажирів до обласного центру перевозитимуть автобусами, повідомляє BBC News Україна з посиланням на українські ЗМІ, пише УНН.

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Про рішення "Укрзалізниці" раніше повідомило Суспільне, якому зміни підтвердили у пресслужбі компанії. Автобусні трансфери між Конотопом і Сумами організують спільно із ДСНС та Сумською ОВА.

Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус – пояснили в "Укрзалізниці".

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В УЗ наголосили, що обмеження тимчасові. Потяги знову курсуватимуть повним маршрутом до Сум, коли рівень ризику для пасажирів і залізничних бригад знизиться.

Суми стали третім прифронтовим обласним центром, до якого запровадили мультимодальне сполучення. Раніше міжміські потяги перестали доїжджати безпосередньо до Херсона та Запоріжжя – частину маршруту пасажири також долають автобусами.

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Рішення щодо Сум ухвалили на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру. 8 вересня російські війська за один день атакували 3 потяги на Сумщині та Запоріжжі. Зокрема, на під'їзді до Сум 2 дрони вдарили по поїзду Київ – Суми, однак його завчасно зупинили, а пасажирів і бригаду евакуювали.

За даними, які наводить BBC News Україна, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак загинули щонайменше 58 українських залізничників, ще 318 були поранені.

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