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Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Поезда временно будут останавливаться в Конотопе, а далее пассажиров будут перевозить автобусами. Решение связано с усилением атак РФ.

Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе

"Укрзалізниця" временно ограничивает железнодорожное сообщение с Сумами из-за постоянных российских атак. Отныне поезда будут останавливаться в Конотопе, а оттуда пассажиров в областной центр будут перевозить автобусами, сообщает BBC News Украина со ссылкой на украинские СМИ, пишет УНН.

Детали

О решении "Укрзалізниці" ранее сообщило «Суспільне», которому изменения подтвердили в пресс-службе компании. Автобусные трансферы между Конотопом и Сумами организуют совместно с ГСЧС и Сумской ОВА.

Поэтому сообщение с Сумами сохраняется в мультимодальной форме: поезд+автобус

– объяснили в "Укрзалізниці".

россия усилила удары по железной дороге

В УЗ подчеркнули, что ограничения временные. Поезда снова будут курсировать по полному маршруту до Сум, когда уровень риска для пассажиров и железнодорожных бригад снизится.

Сумы стали третьим прифронтовым областным центром, с которым организовали мультимодальное сообщение. Ранее междугородние поезда перестали доезжать непосредственно до Херсона и Запорожья – часть маршрута пассажиры также преодолевают автобусами.

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Решение по Сумам приняли на фоне усиления российских атак на железнодорожную инфраструктуру. 8 сентября российские войска за один день атаковали 3 поезда в Сумской и Запорожской областях. В частности, на подъезде к Сумам 2 дрона ударили по поезду Киев – Сумы, однако его заблаговременно остановили, а пассажиров и бригаду эвакуировали.

По данным, которые приводит BBC News Украина, с начала полномасштабного вторжения в результате российских атак погибли по меньшей мере 58 украинских железнодорожников, еще 318 были ранены.

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Степан Гафтко

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