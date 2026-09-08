В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница
Киев • УНН
Российский удар по поезду Днепр - Запорожье унёс жизнь проводницы. Она вернулась в вагоны после объявления эвакуации.
В результате российского удара по пассажирскому поезду сообщением Днепр — Запорожье погибла проводница, которая вернулась в вагоны после объявления эвакуации. Об этом сообщили в "Укрзализныце", пишет УНН.
Детали
Женщина вернулась к поезду уже после того, как была объявлена эвакуация, и в этот момент враг нанес удар.
К сожалению, мы имеем подтверждение гибели нашей коллеги в результате вражеской атаки на пассажирский поезд — проводницы регионального поезда Днепр — Запорожье. Она вернулась к поезду уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизнь
В компании выразили соболезнования родным и близким погибшей.
После трагедии "Укрзализныця" в очередной раз призвала пассажиров и своих сотрудников не возвращаться в вагоны после объявления эвакуации и как можно быстрее отходить от поезда на безопасное расстояние.
российские оккупанты атаковали поезд Днепр - Запорожье08.09.26, 11:12 • 2220 просмотров