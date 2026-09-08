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В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Российский удар по поезду Днепр - Запорожье унёс жизнь проводницы. Она вернулась в вагоны после объявления эвакуации.

В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница

В результате российского удара по пассажирскому поезду сообщением Днепр — Запорожье погибла проводница, которая вернулась в вагоны после объявления эвакуации. Об этом сообщили в "Укрзализныце", пишет УНН.

Детали

Женщина вернулась к поезду уже после того, как была объявлена эвакуация, и в этот момент враг нанес удар.

К сожалению, мы имеем подтверждение гибели нашей коллеги в результате вражеской атаки на пассажирский поезд — проводницы регионального поезда Днепр — Запорожье. Она вернулась к поезду уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизнь

— говорится в сообщении УЗ.

В компании  выразили соболезнования родным и близким погибшей.

После трагедии "Укрзализныця" в очередной раз призвала пассажиров и своих сотрудников не возвращаться в вагоны после объявления эвакуации и как можно быстрее отходить от поезда на безопасное расстояние.

российские оккупанты атаковали поезд Днепр - Запорожье08.09.26, 11:12 • 2220 просмотров

Ольга Розгон

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Днепр (город)
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