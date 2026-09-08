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Унаслідок атаки рф на поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Російський удар по поїзду Дніпро-Запоріжжя забрав життя провідниці. Вона повернулася до вагонів після оголошення евакуації.

Унаслідок атаки рф на поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця

Унаслідок російського удару по пасажирському поїзду сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, яка повернулася до вагонів після оголошення евакуації. Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише УНН.

Деталі

Жінка повернулася до поїзда вже після того, як була оголошена евакуація і цю мить ворог завдав удару.

На жаль, маємо підтвердження загибелі нашої колеги через ворожу атаку на пасажирський поїзд - провідниці регіонального поїзда Дніпро - Запоріжжя. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя

- йдеться в повідомленні УЗ.

В компанії  висловили співчуття рідним і близьким загиблої.

Після трагедії "Укрзалізниця" вкотре закликала пасажирів і своїх співробітників не повертатися до вагонів після оголошення евакуації, та якомога швидше відходити від поїзда на безпечну відстань.

російські окупанти атакували потяг Дніпро - Запоріжжя08.09.26, 11:12 • 2368 переглядiв

Ольга Розгон

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