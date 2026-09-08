Унаслідок атаки рф на поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця
Київ • УНН
Російський удар по поїзду Дніпро-Запоріжжя забрав життя провідниці. Вона повернулася до вагонів після оголошення евакуації.
Унаслідок російського удару по пасажирському поїзду сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, яка повернулася до вагонів після оголошення евакуації. Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише УНН.
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Жінка повернулася до поїзда вже після того, як була оголошена евакуація і цю мить ворог завдав удару.
На жаль, маємо підтвердження загибелі нашої колеги через ворожу атаку на пасажирський поїзд - провідниці регіонального поїзда Дніпро - Запоріжжя. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя
В компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблої.
Після трагедії "Укрзалізниця" вкотре закликала пасажирів і своїх співробітників не повертатися до вагонів після оголошення евакуації, та якомога швидше відходити від поїзда на безпечну відстань.
російські окупанти атакували потяг Дніпро - Запоріжжя08.09.26, 11:12 • 2368 переглядiв