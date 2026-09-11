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В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану

Київ • УНН

 • 494 перегляди

В Атлантиці зафіксували лише п’ять тропічних штормів і жодного урагану. Ель-Ніньйо посилив зсув вітру та приніс сухе пилове повітря.

В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану
Pic: CIRA/NOAA/AP

Цього сезону над Атлантикою сформувалася незвично мала кількість штормів, і причиною цього є явище Ель-Ніньйо, передає УНН із посиланням на Sky News.

Зазвичай у цю пору року над океаном уже встигають сформуватися три урагани та вісім тропічних штормів, що прямують до узбережжя США.

Однак наразі зафіксовано лише п’ять штормів — "Артур", "Берта", "Крістобаль", "Доллі" та "Едуард" — і жодного урагану.

Жоден зі штормів не досяг сили урагану, що робить цей сезон рекордним, зазначає метеоролог Sky News Джоанна Робінсон.

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Вересень — це пік сезону атлантичних ураганів, який триває з 1 червня до 30 листопада.

За час спостережень із використанням супутників найпізніша дата формування першого атлантичного урагану припадала на 11 вересня; цей рекорд було встановлено у 2002 та 2013 роках.

Національний центр ураганів повідомляє, що протягом наступних семи днів виникнення штормів не очікується.

Прогноз щодо менш активного сезону було зроблено через "історичне" явище Ель-Ніньйо, що відбувається в Тихому океані.

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В Атлантиці Ель-Ніньйо посилює зсув вітру (зміну швидкості та напрямку вітру з висотою), що може руйнувати грозові системи ще до того, як вони переростуть у тропічні шторми чи урагани.

Формуванню штормів також перешкоджає сухе, насичене пилом повітря в цьому регіоні.

Натомість Ель-Ніньйо, ймовірно, сприяло посиленню активності ураганів у східній частині Тихого океану.

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У цьому басейні було зафіксовано 14 тропічних штормів, п’ять із яких переросли в урагани, зокрема три потужні урагани 3-ї категорії або вище.

Минулого тижня в центральній та східній частинах Тихого океану одночасно вирували урагани "Лоуелл", "Каріна" та "Марі".

Ураган "Лоуелл" завдав значної шкоди західним островам Гавайського архіпелагу.

Антоніна Туманова

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