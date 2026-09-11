В Атлантическом океане в этом сезоне из-за Эль-Ниньо ещё не было ни одного урагана
Киев • УНН
В Атлантике зафиксировали лишь пять тропических штормов и ни одного урагана. Эль-Ниньо усилил сдвиг ветра и принёс сухой пылевой воздух.
В этом сезоне над Атлантикой сформировалось необычно малое количество штормов, и причиной этого является явление Эль-Ниньо, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Обычно в это время года над океаном уже успевают сформироваться три урагана и восемь тропических штормов, направляющихся к побережью США.
Однако в настоящее время зафиксировано лишь пять штормов — «Артур», «Берта», «Кристобаль», «Долли» и «Эдуард» — и ни одного урагана.
Ни один из штормов не достиг силы урагана, что делает этот сезон рекордным, отмечает метеоролог Sky News Джоанна Робинсон.
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Сентябрь — это пик сезона атлантических ураганов, который длится с 1 июня до 30 ноября.
За время наблюдений с использованием спутников самая поздняя дата формирования первого атлантического урагана приходилась на 11 сентября; этот рекорд был установлен в 2002 и 2013 годах.
Национальный центр ураганов сообщает, что в течение следующих семи дней возникновения штормов не ожидается.
Прогноз относительно менее активного сезона был сделан из-за «исторического» явления Эль-Ниньо, происходящего в Тихом океане.
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В Атлантике Эль-Ниньо усиливает сдвиг ветра (изменение скорости и направления ветра с высотой), что может разрушать грозовые системы еще до того, как они перерастут в тропические штормы или ураганы.
Формированию штормов также препятствует сухой, насыщенный пылью воздух в этом регионе.
Напротив, Эль-Ниньо, вероятно, способствовало усилению активности ураганов в восточной части Тихого океана.
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В этом бассейне было зафиксировано 14 тропических штормов, пять из которых переросли в ураганы, в том числе три мощных урагана 3-й категории или выше.
На прошлой неделе в центральной и восточной частях Тихого океана одновременно бушевали ураганы «Лоуэлл», «Карина» и «Мари».
Ураган «Лоуэлл» нанес значительный ущерб западным островам Гавайского архипелага.