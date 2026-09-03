Эль-Ниньо может стать сильнейшим за несколько десятилетий — ООН

Нынешний Эль-Ниньо может стать самым сильным с начала наблюдений четыре десятилетия назад. Об этом 3 сентября предупредило климатическое агентство ООН, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Как долго продлится Эль-Ниньо

Ожидается, что это природное погодное явление в ближайшие месяцы станет «очень сильным», заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

ВМО указала, что существует «чрезвычайно высокая вероятность, почти 100 процентов», что Эль-Ниньо продлится до февраля.

«Подпитываемое чрезвычайно теплыми океанскими условиями в тропической части Тихого океана, ожидается, что Эль-Ниньо в течение следующих месяцев еще больше усилится — до очень высокой интенсивности», — заявила ВМО.

Агентство ООН классифицирует явления Эль-Ниньо как слабые, умеренные, сильные или очень сильные, то есть оно достигнет высшего из четырех уровней.

«Если эта траектория сохранится, оно может быть сильнее всего, что мы наблюдали с начала мониторинга, — буквально выйти за пределы графиков, которые мы использовали в течение последних четырех десятилетий», — сказала журналистам глава ВМО Селеста Сауло.

Эль-Ниньо достигнет пика в конце этого года, хотя его побочное влияние на климат продлится и в 2027 году, заявила ВМО.

Тепло в океанах медленнее высвобождается в атмосферу, что приводит к повышению глобальной температуры в следующем году.

Мощное Эль-Ниньо 2023–2024 годов способствовало тому, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, и «мы не должны удивляться, если этот рекорд будет побит», добавила Сауло.

«Эль-Ниньо прочно установилось и усилится до очень сильного явления в ближайшие месяцы, оказывая значительное влияние на количество осадков и температурные режимы, а также связанные с ними риски наводнений, засухи и экстремальной жары», — заявила ВМО.

«Эль-Ниньо усиливается на наших глазах», — сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Научные данные не оставляют места для сомнений: планета находится в неизведанных водах, и эти воды нагреваются. Температура поверхности моря растет, температура продолжает повышаться, и мир находится в опасной зоне экстремальных погодных явлений. Сейчас идет гонка между ростом рисков и нашей обязанностью принимать меры по борьбе с изменением климата и защищать людей. Мы должны выиграть эту гонку», — подчеркнул он.

Какое влияние на экономику

«Это исключительное Эль-Ниньо... способно нанести огромный ущерб общинам и экономике во всем мире», — сказала Сауло.

«Мы уже видим разрушения и опустошение, вызванные засухами и наводнениями, и ожидаем, что эти последствия будут усиливаться по мере усиления Эль-Ниньо», — отметила представительница ВМО.

Она предупредила органы управления стихийными бедствиями и чувствительные к климату отрасли, такие как сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика и водные ресурсы, заявив, что «нет времени медлить» с подготовкой.

Потепление Тихого океана

Эль-Ниньо может изменить погодные и климатические условия за тысячи километров от тропической части Тихого океана.

Каждое Эль-Ниньо отличается, но основные явления часто развиваются по знакомым закономерностям. К ним относятся засуха в некоторых частях Амазонии, Индонезии и Австралии, нарушение муссонов в Индии и изменение количества осадков в тропиках.

Прогнозы ВМО на сентябрь–ноябрь указывают на повышенную вероятность температур выше нормы «почти на всех участках суши», наряду с моделями осадков, демонстрирующими «ярко выраженную и классическую атмосферную реакцию на сильное тихоокеанское Эль-Ниньо», сообщило агентство ООН по вопросам погоды и климата.

Индекс, измеряющий аномалии температуры поверхности моря в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана, вырос в среднем до 1,5°C выше нормы в период с мая по июль.

Еженедельные значения с конца июля до середины августа колебались примерно от 2,2°C до 2,6°C выше среднего, что свидетельствует о продолжающемся усилении Эль-Ниньо.

В некоторых районах температура подповерхностных вод океана в течение июля и в начале августа была более чем на 8°C выше среднего значения.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, не вызванное изменением климата. Однако учёные ожидают, что оно усилит потепление на планете, которая уже нагревается из-за сжигания ископаемого топлива, одновременно усиливая экстремальные погодные явления.

Эль-Ниньо повышает температуру поверхности в центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана, вызывая изменения ветров, давления и режима осадков по всему миру.

Эль-Ниньо обычно происходит каждые два-семь лет и длится примерно девять-двенадцать месяцев. Условия колеблются между Эль-Ниньо и его противоположностью Ла-Нинья, с нейтральными условиями между ними.