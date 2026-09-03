Ель-Ніньйо може стати найсильнішим за кілька десятиліть - ООН

Нинішній Ель-Ніньйо може стати найсильнішим з початку спостережень чотири десятиліття тому. Про це попередила кліматична агенція ООН 3 вересня, пише УНН з посиланням на AFP.

Як довго триватиме Ель-Ніньйо

Це природне погодне явище, як очікується, стане "дуже сильним" у найближчі місяці, заявила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

ВМО вказала, що існує "надзвичайно висока ймовірність, майже 100 відсотків", що Ель-Ніньйо продовжиться до лютого.

"Підживлюване надзвичайно теплими океанськими умовами в тропічній частині Тихого океану, очікується, що Ель-Ніньйо ще більше посилиться протягом наступних місяців до дуже сильної інтенсивності", – заявила ВМО.

Агентство ООН класифікує явища Ель-Ніньйо як слабкі, помірні, сильні або дуже сильні, тобто воно досягне найвищого рівня з чотирьох.

"Якщо ця траєкторія продовжиться, вона може бути сильнішою, ніж будь-що з початку нашого моніторингу - буквально поза графіками, які ми використовували протягом останніх чотирьох десятиліть", - сказала журналістам голова ВМО Селеста Сауло.

Ель-Ніньйо досягне піку наприкінці цього року, хоча його побічний вплив на клімат триватиме і в 2027 році, заявила ВМО.

Тепло в океанах повільніше вивільняється в атмосферу, що призводить до підвищення глобальної температури наступного року.

Потужне Ель-Ніньйо 2023-24 років сприяло тому, що 2024 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень, і "ми не повинні дивуватися, якщо цей рекорд буде побитий", додала Сауло.

"Ель-Ніньйо міцно утвердилося і посилиться до дуже сильної події в найближчі місяці, маючи великий вплив на кількість опадів і температурні режими, а також пов’язані з ними ризики повеней, посухи та екстремальної спеки", – заявила ВМО.

"Ель-Ніньйо зростає на наших очах", – сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Наукові дані не залишають місця для сумнівів: планета знаходиться в незвіданих водах, і ці води нагріваються. Температура поверхні моря зростає, температура продовжує зростати, і світ знаходиться в небезпечній зоні екстремальних погодних умов. Зараз гонка йде між зростанням ризиків та нашим зобов’язанням вживати заходів щодо зміни клімату та захищати людей. Ми повинні виграти ці перегони", - наголосив він.

Який вплив на економіку

"Це виняткове Ель-Ніньйо... має потенціал завдати величезного удару громадам та економіці в усьому світі", – сказала Сауло.

"Ми вже бачимо руйнування та спустошення від посух і повеней, і ми очікуємо, що ці наслідки посилюватимуться в міру посилення Ель-Ніньйо", - зазначила представниця ВМО.

Вона попередила органи управління стихійними лихами та чутливі до клімату сектори, такі як сільське господарство, охорона здоров'я, енергетика та водні ресурси, заявивши, що "немає часу гаяти" на підготовку.

Потепління Тихого океану

Ель-Ніньйо може змінити погодні та кліматичні умови за тисячі кілометрів від тропічної частини Тихого океану.

Кожне Ель-Ніньйо відрізняється, але основні події часто відбуваються за знайомими закономірностями. Це включає посуху в деяких частинах Амазонки, Індонезії та Австралії, переривання мусонів в Індії та зміну кількості опадів у тропіках.

Прогнози ВМО на вересень-листопад вказують на підвищену ймовірність температур вище норми "майже на всіх сухопутних ділянках", поряд із моделями опадів, що демонструють "виражену та класичну атмосферну реакцію на сильне тихоокеанське Ель-Ніньйо", повідомило агентство ООН з питань погоди та клімату.

Індекс, який вимірює аномалії температури поверхні моря в центрально-східній екваторіальній частині Тихого океану, зріс із середнього значення на 1,5°C вище норми в період з травня по липень.

Щотижневі значення з кінця липня до середини серпня коливалися від приблизно 2,2°C до 2,6°C вище середнього, що свідчить про продовження посилення Ель-Ніньйо.

У деяких районах температура підземного океану була вище, ніж на 8°C вище середнього значення протягом липня та на початку серпня.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – це природне кліматичне явище, яке не спричинене зміною клімату. Але вчені очікують, що воно посилить потепління на планеті, яка вже нагрівається через спалювання викопного палива, одночасно посилюючи екстремальні погодні явища.

Ель-Ніньйо підвищує температуру поверхні в центральній та східній екваторіальній частинах Тихого океану, спричиняючи зміни вітрів, тиску та режиму опадів по всьому світу.

Ель-Ніньйо зазвичай відбувається кожні два-сім років і триває приблизно дев'ять-дванадцять місяців. Умови коливаються між Ель-Ніньйо та його протилежністю Ла-Нінья, з нейтральними умовами між ними.