Зеленський заявив, що росіяни вдарили по будівлі компанії "Київстар"

Російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною, окупанти вдарили також по будівлі компанії "Київстар". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар" - повідомив Зеленський.

За його словами, від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині.

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Глава держави додав, що не можна просто чекати, поки росія відточує свій репертуар вбивств.

Зараз потрібно максимум уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня - резюмував Зеленський.

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