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Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар"

Киев • УНН

 • 212 просмотра

В результате ударов по Киеву погибли два человека, еще девять пострадали. Атаки также зафиксировали в нескольких областях Украины.

Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар"

Российская эскалация с помощью реактивных «шахедов» постепенно становится всё более террористической, оккупанты также нанесли удар по зданию компании «Киевстар». Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

В течение дня россияне целенаправленно били по заправкам в Киеве. Только сегодня и только в результате этих ударов погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ещё девять человек пострадали. Среди них — спасатель, который был ранен из-за повторного удара. Также ударили по зданию компании «Киевстар» 

- сообщил Зеленский.

По его словам, эти атаки продолжаются с ночи. Были удары по Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Николаевской областям. 

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Глава государства добавил, что нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств.

Сейчас необходимо уделить максимум внимания прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, масштабированию противодействия российским дронам. Благодарю каждого, кто помогает усиливать украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами. Всё это ежедневно спасает жизни 

- резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

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